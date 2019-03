Kinderumzug und Kinderball fanden in diesem Jahr in Immenstaad ausnahmsweise am Fasnetssamstag statt. Am üblichen Termin, dem Fasnetsmontag, werden die Hennenschlitter am Umzug in Ravensburg teilnehmen. Viele kleine Mäschkerle und ihre Eltern waren schon beim kleinen Umzug mit Musik durch Haupt- und Bachstraße zur Linzgauhalle dabei, noch mehr gesellten sich in der Linzgauhalle dazu.

Närrische Gaudi mit dem Prinzenpaar erlebten die Kinder beim Ball in der Halle. | Bild: Gisela Keller

Auf der Bühne tanzten die Kinderhexen, Factory X, Cheers und Garde und die akrobatische Turn-Show der wieder gern gesehenen Turngruppe aus Heiligenberg gefiel Kindern und Erwachsenen gleichermaßen.

Höhepunkt für die Kinder war der gemeinsame Tanz mit Prinzessin Joana und Prinz Axel. In der Halle gab es darüber hinaus viele Angebote zum Spielen, Basteln und Malen.