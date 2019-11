So geht es weiter

Noch können Bürger für das Projekt „Mitte gestalten“ Anregungen einbringen, entweder über die auf der Webseite verlinkte Beteiligungsplattform oder per E-Mail an den Bürgermeister. Nach letzten Ausarbeitungen soll die Leitlinie am 25. November nochmals im Gemeinderat vorgestellt und beschlossen werden. Informationen im Internet: www.immenstaad.de