Sieben Abende Kinospaß unter freiem Himmel direkt am See bietet die Gemeinde Hagnau von 7. bis 14. Juli. Zum ersten Mal findet an der Badestelle das Hagnauer Seekino statt, jeweils nach Einbruch der Dunkelheit gegen 21.15 Uhr. Das teilt die Tourist-Information mit. Die Idee reifte bereits im Winter 2019/20, kann aber aufgrund der Pandemie erst jetzt umgesetzt werden. Die Gemeinde als Veranstalter präsentiert auf einer 72 Quadratmeter großen Airscreen-Leinwand sieben aktuelle Filmhighlights, für Erwachsene ebenso wie für die ganze Familie, wie es in der Ankündigung heißt.

„Wunderschön“ am Donnerstag, 7. Juli: Der deutsche Episodenfilm mit Humor stellt fünf Frauen vor, die mit ihrem Selbstbild hadern und sich mit den Ansprüchen anderer konfrontiert sehen.

am Donnerstag, 7. Juli: Der deutsche Episodenfilm mit Humor stellt fünf Frauen vor, die mit ihrem Selbstbild hadern und sich mit den Ansprüchen anderer konfrontiert sehen. „ Respect „ am Freitag, 8. Juli: Die US-amerikanische Filmbiografie über Aretha Franklin zeigt den steinigen Lebensweg der Sängerin vom Mädchen bis zum Superstar auf.

am Freitag, 8. Juli: Die US-amerikanische Filmbiografie über Aretha Franklin zeigt den steinigen Lebensweg der Sängerin vom Mädchen bis zum Superstar auf. „Otto ist Catweazle“ am Samstag, 9. Juli: Die deutsche Filmkomödie läuft als Familienfilm, in dem der kultige Ostfriese neben seinen alt gewordenen Fans auch junge Generationen zum Lachen bringt.

Friedrichshafen Kulturufer bekommt mehr Platz: Der ganze Uferpark wird an den Festivaltagen ab Ende Juli bespielt Das könnte Sie auch interessieren

„Schmetterlinge im Ohr“ am Sonntag, 10. Juli: Der Protagonist in der französischen Romantikkomödie verliert sein Gehör, was überhaupt nicht zu seinem Selbstbild passt.

am Sonntag, 10. Juli: Der Protagonist in der französischen Romantikkomödie verliert sein Gehör, was überhaupt nicht zu seinem Selbstbild passt. „Es ist nur eine Phase, Hase“ am Montag, 11. Juli: In der deutschen Komödie werden Irrungen und Wirrungen in der Midlife-Crisis witzreich in Szene gesetzt.

am Montag, 11. Juli: In der deutschen Komödie werden Irrungen und Wirrungen in der Midlife-Crisis witzreich in Szene gesetzt. „Eingeschlossene Gesellschaft“ am Dienstag, 12. Juli: In der deutschen Gesellschaftskomödie wird auf kurzweilige Art der deutsche Lehrkörper ins Visier genommen.

am Dienstag, 12. Juli: In der deutschen Gesellschaftskomödie wird auf kurzweilige Art der deutsche Lehrkörper ins Visier genommen. „Vier Wände für Zwei“ am Mittwoch, 13. Juli: Der spanische Film erzählt eine berührende Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft zweier Frauen, die vermeintlich unterschiedlicher nicht sein können.

Informationen zu Filmen und Vorverkauf bei der Tourist-Information und hier. Karten kosten 8,50 Euro, ermäßigt 6,50 Euro, eine begrenzte Zahl Tickets ist auch an der Abendkasse erhältlich.