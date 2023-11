Friedrichshafen vor 2 Stunden Klingende Bergweihnacht: Patrick Lindner, Bata Illic und Alexandra Hofmann treten am Bodensee auf Bei der klingenden Bergweihnacht stehen wenige Tage vor Heiligabend Schlagergrößen wie Patrick Lindner, Alexandra Hofmann und Nadin Meypo in Friedrichshafen auf der Bühne. Der SÜDKURIER verlost Karten.

Alexandra Hofmann, hier bei einem Auftritt in Pfullendorf im Mai 2023, ist am 21. Dezember bei der klingenden Bergweihnacht in Friedrichshafen dabei. | Bild: Kirsten Johanson I SK-Archiv