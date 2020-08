„Ich würde nicht sagen, dass ich nichtbinär bin.“ Das betont Hauke Lenk direkt zu Beginn des Gesprächs. „Mein Geschlecht ist nichtbinär, das ist nur eine von vielen Eigenschaften, die mich ausmachen.“ Trotzdem thematisiert Hauke diese Zuordnung direkt und erklärt auch, wieso: „Ich fände es gut, wenn man sich mit Pronomen vorstellt und generell andere nach ihren Pronomen fragt. Man kann ja nicht einfach von außen oder anhand des Namens ein Geschlecht für jemand anders festlegen.“

Die „progress pride flag“ steht für die Einbeziehung von Minderheiten und bisher zu wenig gehörten Stimmen. | Bild: Lena Reiner

Lenk ist 20 Jahre alt, macht derzeit ein Fernstudium und möchte ab Herbst am liebsten in Tübingen studieren. Die Zusage steht noch aus und wegen der Corona-Pandemie ist unklar, wie das dann alles ablaufen wird. Aktuell ist Hauke mit der Planung der ersten Queer-Pride-Kundgebung in Friedrichshafen beschäftigt, die am Sonntag, 6. September stattfinden soll. Doch was ist überhaupt ein nichtbinäres Geschlecht und was hat es mit „queer“ zu tun?

Nichtbinarität gehört zum queeren Spektrum, also zu dem, was der Heteronormativität widerspricht, und bedeutet, dass Hauke weder männlich noch weiblich ist. Dabei ist Nichtbinarität nicht gleichzusetzen mit Intersexualität, also der medizinisch uneindeutigen Ausprägung der Geschlechtsorgane. Es kann bei einer Person beides zusammenkommen, dies muss aber nicht der Fall sein.

Was es mit dem Pronomen „hen“ auf sich hat und welche Varianten es gibt hen Im Gegensatz zu Deutschland gibt es in Schweden bereits ein geschlechtsunabhängiges Pronomen: „hen“. Dieses Pronomen ist im schwedischen Sprachgebrauch inzwischen üblich und wird auch von Tageszeitungen genutzt. Varianten In Deutschland hat sich bisher kein solches Pronomen durchgesetzt. Eine Variante ist die Verknüpfung von „sie“ und „er“ mit einem Symbol dazwischen, das ausdrückt, das weitere Geschlechter eingeschlossen werden, also: sie:r, sie_r oder sie*r. Weitere Varianten sind das Wort „sel“ im sogenannten Del-On-Sel-System sowie ein „x“, das gleichzeitig als geschlechtsneutrale Endung von Nomen dienen kann. Seit Kurzem hält auch das singuläre „they“, das im Englischen immer üblicher wird, als Anglizismus in den deutschen Sprachgebrauch Einzug.

In Hauke Lenks Fall war bei der Geburt ein eindeutiges Geschlecht zugewiesen und festgeschrieben worden. Für Hauke ist jedoch weder das, was wir als typisch männlich wahrnehmen, noch das, was wir als typisch weiblich wahrnehmen, stimmig. Daher hat Hauke vor einem Jahr den Geschlechtseintrag entfernen lassen und einen neuen, geschlechtsneutralen Vornamen gewählt. Dabei sind Haukes Geschlechtsteile trotzdem ein großes Thema: nicht für Hauke selbst, aber für die Außenwelt.

„Ich werde so oft gefragt, was für Genitalien ich denn habe und zwar oft schon zu Beginn eines Gesprächs“, kritisiert Hauke. Welche Bedeutung diese Information für die Fragesteller hat, versteht Hauke nicht und sieht sich auch nicht in der Pflicht, ein solch intimes Detail jedem zu verraten. Fast so häufig werde die Frage gestellt, auf welche Toilette Hauke denn gehe, wenn es getrennte Sanitärbereiche für Männer und Frauen gibt.

Dass sich soziales und biologisches Geschlecht in der aktuellen Gesellschaft kaum trennen lassen, merkt Hauke auch in anderem Kontext als bei Kleidung und Nagellack: „Auch wenn ich aktuell Testosteron nehme, möchte ich nie wie ein Mann wirken. Es gibt für mich nichts Schlimmeres als die Vorstellung, dass ich in einer dunklen Straße hinter einer Frau gehe und sie sich dann wegen mir unwohl fühlen könnte.“ | Bild: Lena Reiner

Nicht selten passiere es, dass Hauke einfach einem der beiden binären Geschlechter zugeordnet werde. Das habe sich inzwischen vor allem dadurch verändert, dass Hauke Testosteron einnimmt, um sich im eigenen Körper wohler zu fühlen. „Wenn mich jemand für männlich hält, werde ich eher ernstgenommen und gleichzeitig sind die Leute irgendwie weniger freundlich zu mir. Das ist sehr spannend.“

Hauke lacht und meint dann: „Ich finde es ja gut, für voll genommen zu werden, aber ich mag doch nicht nur deshalb für voll genommen werden, weil meine Stimme etwas tiefer geworden ist und wegen der paar Fusseln am Kinn.“

Menschen bewerten Äußerlichkeiten

Es gibt auch Tage, an denen Hauke Nagellack trägt. Das sorgt dann entweder wegen der Stimme und des sonstigen Erscheinungsbildes mit den sehr kurzen Haaren und der gerade geschnittenen Kleidung für Irritation. Oder aber Hauke wird wegen der farbigen Fingernägel als weiblich wahrgenommen und dementsprechend als Frau angesprochen.

Hauke zieht das Hemd hoch und deutet auf das Pusteblumenmuster des Shirts darunter: „Ich habe mich selbst dabei ertappt, wie ich diese Rollenbilder im Kopf habe, als ich das hier angezogen habe. Ich habe mich nämlich gefragt, ob ich überhaupt Blumenmuster tragen kann.“ Solche Muster seien normalerweise auf Frauenkleidung zu finden.

Kleidungsstücke nach Schnitt statt nach Geschlecht benennen

„Ich finde ja, es sollte diese Zuschreibungen nicht geben“, betont Hauke und würde es für sinnvoller halten, wenn Kleidungsstücke einfach nach ihrer Form bezeichnet würden, also etwa „tailliert“ oder „gerade geschnitten“. Dass die Einteilung von Kleidungsstücken nach Geschlecht teils auch absurde Formen annimmt, beschreibt Hauke mit einem Beispiel: „Bei einer Onlineplattform, auf der man Secondhand-Kleidung privat verkaufen kann, muss wirklich alles Mann oder Frau zuordnet werden; auch eine schlichte schwarze Baumwollmütze. Sonst kann man sie nicht einstellen.“

Hauke häkelt Dinos in den unterschiedlichen Pride-Farben. Der vorderste Häkeldino trägt die Farben der Nonbinarität. Mehr zu Haukes Häkeldinos gibt es auf dem Instagramkanal dinoversity. | Bild: Lena Reiner

Was bei Kleidungsstücken nervig oder sogar amüsant sein kann, ist in anderen Bereichen des Lebens ein echtes Problem. Haukes Nichtzugehörigkeit zum männlichen oder zum weiblichen Geschlecht wurde mal als „Phase“, die vorübergehe, einsortiert und während einer Therapie wegen Depression gar als Störung und Teil des Krankheitsbildes: „Ich hätte nie erwartet, dass ich ausgerechnet von Therapeuten die schlimmste Diskriminierung erfahre. Die sollten doch eigentlich mit mir daran arbeiten, dass es mir besser geht.“

Wunsch nach mehr Aufklärung in der Gesellschaft

Hauke beschreibt den Moment, zu erfahren, dass es mehr Menschen gibt, deren Geschlecht nicht ins aktuelle Raster der Gesellschaft passt, als große Erleichterung: „Ich habe davor tatsächlich gedacht, ich wäre der einzige Mensch auf der Welt, der sich außerhalb des binären Geschlechtersystems befindet.“

Damit sich andere nichtbinäre Menschen nicht genauso allein fühlen, wünscht sich Hauke bessere Aufklärung über die Thematik in Schule und Gesamtgesellschaft.

Informationen zum Thema gibt es bei der Bundeszentrale für politische Bildung.