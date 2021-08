Wie oft waren Sie dieses Jahr schon im Strandbad? Gerade in den vergangenen Wochen haben viele Regenschauer und wenig sommerliche Temperaturen die Freibadlaune getrübt. Hoch Elfi bringt jetzt endlich den Wetterumschwung und den Rest der Woche doch noch heiße Sommertage mit mehr als 30 Grad.

Doch wie macht sich der Schaukelsommer 2021 bei den Besucherzahlen der drei Häfler Freibäder bemerkbar? Die Freibadsaison beginnt normalerweise Mitte Mai. Coronabedingt mussten sich Badegäste in diesem Jahr ein paar Tage länger – nämlich bis 22. Mai – gedulden. Bis 31. Juli kamen insgesamt 123 820 Gäste in die Häfler Freibäder, 50 708 ins Frei- und Seebad Fischbach, 45 818 ins Häfler Strandbad und 27 294 ins Wellenbad Ailingen.

Während die Zahl der erlaubten Besucher anfangs pandemiebedingt noch begrenzt war, gibt es inzwischen keine Obergrenze für die Gesamtbesucherzahl in den Freibädern mehr. Erstaunlich für den Hochsommer: Im Sportbad – also dem Hallenbad – lag die Besucherzahl im Juli 2021 bei 14 406 Personen. „Dies ist sicherlich dem unbeständigen Sommerwetter mit vielen Regentagen geschuldet“, erklärt Pressesprecherin Andrea Kreuzer.

Besucherzahlen im Vergleich Im Sommer 2020 konnten die Freibäder aufgrund der Corona-Pandemie erst am 6. Juni öffnen. Anfangs konnte dort nur im Schichtbetrieb gebadet werden. Bis zum 31. Juli 2020 besuchten 123 733 Menschen die Freibäder in Friedrichshafen – 42 342 das Frei- und Seebad Fischbach, 57 541 das Strandbad Friedrichshafen und 23 850 das Wellenbad Ailingen. Aufgrund des verspäteten Saisonstarts wurde die Freibadsaison im vergangenen Jahr über das Ende der Sommerferien hinaus verlängert. Insgesamt besuchten 2020 bis zum Ende der Saison 265 000 Menschen die Häfler Freibäder.

Üblicherweise endet die Freibadsaison im Strandbad und im Wellenbad Ailingen mit dem Ende der Schulferien in Baden-Württemberg. Wie im Sommer 2020 wird die Saison allerdings auch in diesem Jahr verlängert, diesen Sommer dauert sie bis 19. September. Das Frei- und Seebad Fischbach hat ohnehin immer länger als die beiden anderen Freibäder geöffnet. Die Saison endet dort am 23. September. Wie in den Vorjahren ist im Oktober dann nur noch das Thermalbecken von 16 bis 19 Uhr geöffnet, sagt Andrea Kreuzer.

Ausblick: Ab 2022 steigen die Eintrittspreise

In seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause hat der Gemeinderat eine neue Entgeltordnung für die Häfler Bäder beschlossen. Ab 2022 soll beispielsweise die Tageskarte für einen Erwachsenen im Sportbad 7,20 Euro (aktuell: 6 Euro) kosten, jene im Frei- und Seebad Fischbach sowie im Wellenfreibad Ailingen 4,80 Euro (aktuell: 4,50 Euro) und jene im Strandbad Friedrichshafen 2,40 Euro (aktuell: 2,30 Euro).