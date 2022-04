Zwei Mal sorgten Corona-Regeln für einen verspäteten Saisonstart. Dieses Jahr geht der Betrieb in den Frei- und Strandbädern in Friedrichshafen wieder zum gewohnten Zeitpunkt los. Das Frei- und Seebad in Fischbach öffnet einer Mitteilung der Stadtverwaltung am Sonntag, 1. Mai, am Samstag, 14. Mai folgen das Wellenfreibad in Ailingen und das Strandbad am Königsweg.

Bereits seit einigen Wochen laufen die Vorbereitungen für die neue Saison. Neben dem Mähen der Liegewiesen und dem Reinigen der Umkleiden, Duschen und Toiletten standen und stehen auch umfangreichere Arbeiten an.

Öffnungszeiten Das Frei- und Seebad in Fischbach hat ab 1. Mai bei jedem Wetter von Montag bis Freitag von 7 bis 20 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Das Strandbad Friedrichshafen und das Wellenfreibad in Ailingen haben ab 14. Mai bei gutem Wetter täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Kassenschluss und Einlassende ist in allen drei Bädern jeweils 30 Minuten vor Betriebsschluss. Saisonkarten Der Verkauf der Saisonkarten im Strandbad beginnt laut Stadtverwaltung bereits am Montag, 9. Mai. Hier können auch Saisonkarten für das Sportbad, das Frei- und Seebad Fischbach sowie das Wellenfreibad gekauft werden. Geöffnet ist die Vorverkaufskasse vom 9. bis zum 16. Mai jeweils von 9 bis 16 Uhr. Informationen und Regeln Informationen zu den drei Freibädern, beispielsweise zu den Eintrittspreisen sowie zu Verhaltens- und Hygieneempfehlungen sind unter www.bäder.friedrichshafen.de zu finden.

Im Frei- und Seebad Fischbach wurde der Mitteilung zufolge der Uferbereich saniert. Im Strandbad steht vor dem Eingang ein neues Geländer und der gesamte Bereich wird laut Stadtverwaltung noch umgebaut: Der Schaukasten wird zurückgebaut und es entstehen neue Räume für Mitarbeiter, den Server und ein Lager. Außerdem wird am hinteren Bereich der Bootsvermietung an einem Revisionsschacht für die Wasserwerke gearbeitet.

Höhere Eintrittspreise als im Sommer 2021

Nachdem der Gemeinderat im vergangenen Jahr einer neuen Entgeltordnung für die Häfler Bäder zugestimmt hat, werden auch an den Freibadkassen höhere Beträge fällig. Für einen Einzeleintritt beispielsweise zahlt ein Erwachsener im Frei- und Seebad Fischbach sowie im Wellenfreibad Ailingen nun 4,80 Euro und damit 30 Cent mehr als in der Badesaison 2021.