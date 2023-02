Im Minutentakt werden Kisten, Tüten und Körbe in die Turn- und Festhalle geschleppt. „So viele waren es noch nie“: Eva Bürkle und Sabine Troner sortieren seit mehr als 20 Jahren Bücher für den Bücherflohmarkt von Amnesty International, aber was am vergangenen Samstag an Buchspenden angeliefert wurde, übertraf alles. Die Helfer schafften es kaum noch, die Spenden zu sichten und gleich wieder in die Sachgebiete zu verteilen, denn normalerweise werden Buchspenden am Montag-, Dienstag- und Donnerstagvormittag im Spektrum abgegeben und dort in Ruhe sortiert. Zum Glück war der Besucheransturm genauso groß, sodass tausende gebrauchte Bücher, Spiele und sogar Schallplatten den Besitzer wechseln konnten. Vor einem halben Jahr hatte den AI-Bücherflohmärkten in Friedrichshafen mangels Helfern noch die Auflösung gedroht. Dann hatte sich Schwester Christa-Maria in den Kopf gesetzt, die Bücherflohmärkte zu retten und mit Hilfe der AI-Gruppe Friedrichshafen und weiteren Freiwilligen ein neues Helferteam aufgebaut. „Eine ganze Ladung tatkräftiger Leute, die sich engagieren, das war genau das, was wir gebraucht haben“, sagt AI-Gruppensprecher Wolfgang Semmt. So können sich seine Mitglieder wieder mehr der Menschenrechtsarbeit widmen, welche auch am Samstag ein erfolgreicher Teil der Veranstaltung war. Selbst für das beliebte Bücherkaffee konnten ausreichend erfahrene und neue Helfer rekrutiert werden, sodass die Besucher unterm Strich nichts missen mussten.

„Es lief super, viel besser, als ich gehofft hatte“, sagte Schwester Christa-Maria. Bücherfreunde schwärmen: “Wir haben viele Bücher von hier, die Atmosphäre ist so schön und man trifft immer interessante Leute“, sagen Maria Locher und Ludewig Momke aus Tettnang. „Wir sind so froh, dass ihr das weitermacht“, sagt auch Kurt Möhl. Für den Österreicher sind die Bücherflohmärkte in Friedrichshafen ein Pflichttermin. Erstmals angereist war Jeremy Mano vom Amnesty-Regionalbüro in Karlsruhe. Als er die viele Arbeit sah, legte er die Mütze ab und fragte, wo er helfen könne. „Es gibt nicht mehr so viele Bücherflohmärkte in Deutschland, umso wichtiger ist es, dass es jetzt hier weitergeht“, sagt Mano, nicht nur wegen der Einnahmen, die auch weiterhin an Amnesty gespendet werden, sondern auch, damit man sieht, dass man sich auch im Bodenseeraum aktiv für Menschenrechte einsetze. Der nächste Bücherflohmarkt findet am 17. Juni statt.