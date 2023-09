Am Bodensee-Airport in Friedrichshafen entsteht ein Ladepark für E-Autos. Der Baubeginn für die Schnellladestationen ist nach Angaben des Häfler Flughafens am 11. September. Sechs Schnellladepunkte mit einer Ladekapazität von jeweils 350 Kilowatt (kW) werden in den kommenden Wochen errichtet.

Friedrichshafen Kanaren im Winter: Flughafen kündigt neue Verbindung an Das könnte Sie auch interessieren

Dazu werden Flächen auf dem terminalnahen Parkplatz P2 umgebaut. Der Schnellladepark wird sowohl für Reisende als auch für externe Besucher des Flughafens rund um die Uhr zugänglich sein. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich Mitte Oktober abgeschlossen sein.