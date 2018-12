von Julian Singler

Wer betreibt die schönste Hütte auf der Bodensee Weihnacht? Darüber entschieden in diesem Jahr erstmals zwei sechste Klassen der Gemeinschaftsschule Schreienesch. Am Freitagvormittag vergaben die Kinder die Preise auf dem Häfler Weihnachtsmarkt. Mit dabei waren auch ihre Lehrerinnen Bettina Deckert und Susanne Faas sowie der Rektor Kai Nopper.

Bei der Beurteilung der Stände bewerteten die Schüler nach strengen Kriterien, darunter die Dekoration und Beleuchtung der Hütte, die Präsentation der Ware sowie die Freundlichkeit des Standbetreibers. Für jeden Bereich verteilten die Kinder Punkte, die am Ende zusammengezählt wurden.

Bei den Weihnachtsmarkthütten ging der erste Preis – ein goldener Zeppelin-Junge von Ottmar Hörl – an Stefan Schädler aus Bad Saulgau, der an Stand 59 neben Dekorationsgegenständen für Heim und Garten auch Unikate sowie Restaurationen aus alten Möbelstücken anbietet. Er ist zum ersten Mal mit einem Stand auf der Bodensee Weihnacht vertreten.

Stefan Schädler (ganz hinten in der Hütte) bekam einen goldenen Zeppelin-Jungen für den schönsten Stand des diesjährigen Weihnachtsmarktes überreicht. Neben den Schülern sind auch Kai Nopper (ganz links), Rektor der Gemeinschaftsschule Schreienesch, die Lehrerinnen Bettina Deckert (zweite von rechts) und Susanne Faas (ganz rechts), sowie Florian Anger (rechts neben Kai Nopper), Verantwortlicher für die Märkte, und Thomas Goldschmidt (links neben Bettina Deckert), Geschäftsführer des Stadtmarketings, zu sehen. | Bild: Singler, Julian

Über eine Sektflasche als zweiten Preis durfte sich Eleftherios Triantafillidis aus Reutlingen freuen. Er hat an Stand 53 klassischen Weihnachtsschmuck im Sortiment.

Drei Schülerinnen und Schüler übergeben eine Sektflasche, als Preis für die zweitschönste Hütte auf dem diesjährigen Weihnachtsmarkt, an Eleftherios Triantafillidis. | Bild: Singler, Julian

Im Gastro- und Lebensmittelbereich wählten die Schüler Familie Krüger aus Wittenbach in der Schweiz auf Platz eins, die ebenfalls zum ersten Mal einen Stand betreibt. Sonja Krüger durfte einen goldenen Zeppelin-Jungen in Empfang nehmen. An ihrem Stand mit der Nummer 43 gibt es verschiedene Trockenfrüchtespezialitäten.

Sichtlich erfreut über ihren goldenen Zeppelin-Jungen ist Sonja Krüger aus Wittenbach in der Schweiz. Sie führt nach Meinung der Kinder den schönsten Gastrostand auf der diesjährigen Bodensee Weihnacht. | Bild: Singler, Julian

Auch die beiden Schulklassen der Gemeinschaftsschule Schreienesch gingen am Freitagvormittag nicht leer aus. Von Florian Anger, dem Verantwortlichen für die Märkte, und Thomas Goldschmidt, Geschäftsführer des Stadtmarketings Friedrichshafen, erhielten sie Freikarten für die Eisbahn. Nach den Weihnachtsferien werden sie dort zwei Stunden lang Schlittschuhlaufen.