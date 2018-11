von Julian Singler

Direkt am Bodensee über den Weihnachtsmarkt bummeln oder nach Feierabend gemütlich einen Glühwein trinken – das ist auf der Häfler Bodensee-Weihnacht von nun an wieder möglich. Der Weihnachtsmarkt öffnet bis zum 21. Dezember täglich seine Tore. An 65 Ständen können Besucher so einiges entdecken. Mehrere Markthütten sind neu besetzt. Der SÜDKURIER hat bei den Betreibern vorbeigeschaut und stellt ihre Angebote vor.

An Stand neun bietet Marina Vogt aus Ravensburg erstmals ihre Habibi-Wärmetiere an. Die Plüschtiere sind ein Ersatz zu klassischen Wärmflaschen und dürften gerade bei Kindern gut ankommen. Auch für Erwachsene hat Marina Vogt etwas im Sortiment.

Marina Vogt (rechts) und Dilek Weber haben Wärmetiere im Angebot. | Bild: Singler, Julian

Stephanie Haneberg aus Axtbrunn-Petersdorf in Bayern verkauft an Stand zehn Woll- und Filzprodukte, modische Accessoires sowie ausgefallene Schals, Messing- und Silberschmuck. Daneben runden Klangschalen, Notizbücher und Papiersterne das Angebot ab. Hugo Gimenez unterstützt die Bayerin.

Bild: Singler, Julian

Markus Graml von Schoy-Design aus Sipplingen ist bereits seit einigen Jahren mit einem Stand auf der Bodensee-Weihnacht vertreten. In diesem Jahr führt er an Stand 16 zusätzlich eine zweite Markthütte mit Kupferdraht- und Lichterdekorationen.

Bild: Singler, Julian

Nur einen Katzensprung weit entfernt ist Stand 17 zu finden, der von Albert Liévre aus dem rheinländischen Erkelenz betrieben wird. Er ist Imker und bietet allerlei Produkte rund um die Biene an, was eine echte Neuheit auf der Bodensee-Weihnacht darstellt.

Bild: Singler, Julian

Stand 20 wird von Roland Henn aus dem saarländischen Gersheim geführt. Er bringt marokkanisches Kunsthandwerk, orientalische Lampen und bemalte Keramik mit an den Bodensee.

Bild: Singler, Julian

Thomas und Stephan Vogt aus Ravensburg betreiben ab diesem Jahr den neuen gastronomischen Stand Lammgartenstüble. Direkt ins Auge sticht der selbstgebaute Schlittentisch. Außerdem kann an diesem Stand mit der Nummer 22 – auf dem Buchhornplatz direkt neben dem Zeppelin-Spielmobil – aus besonderen Bodensee-Tassen getrunken werden.

Bild: Singler, Julian

In der Nähe zur Unterführung in Richtung Altstadt-Parkhaus bietet Familie Krüger aus Wittenbach in der Schweiz verschiedene Trockenfrüchtespezialitäten an, die sich besonders dadurch auszeichnen, dass sie ungeschwefelt sind und ohne Zuckerzusätze hergestellt wurden. An Stand 43 stellt Sonja Krüger – angefangen mit der getrockneten Ananas – einige ihrer Produkte vor.

Video: Singler, Julian

Dass an Stand 56 der Hagnauer Aykut Üksel zu finden ist, war ursprünglich nicht vorherzusehen. Nach einer kurzfristigen Absage ergreift er spontan die Möglichkeit, um auf der Bodensee-Weihnacht Mineralien, Kristalle sowie selbst hergestellte Krippen, Krippenfiguren und Weihnachtssterne aus Holz anzubieten.

Bild: Singler, Julian

Nur etwas weiter stoßen die Besucher des Weihnachtsmarktes in den kommenden Wochen auf Stefan Schädler aus Bad-Saulgau. Er bietet an Stand 59 neben Dekorationsgegenständen für Heim und Garten auch Unikate sowie Restaurationen aus alten Möbelstücken an.

Bild: Singler, Julian

Die Perlkönig GmbH aus Erbes-Büdesheim war bereits vor zwei Jahren Teil der Bodensee-Weihnacht. Damals gewann sie den Preis für die schönste Hütte, der auch in diesem Jahr wieder verliehen wird. Nach einem Jahr Pause gibt es bei Edeltraud Schüle an Stand 60 nun wieder hochwertigen Modeschmuck aus exklusiven, selbst entworfenen Designs. Bedient wird überwiegend die untere und mittlere Preisklasse.

Bild: Singler, Julian

Auch das ist eine Neuheit: Die Krippe beim Zeppelin-Spielmobil wurde restauriert und erstrahlt ab diesem Jahr in neuem Glanz. Erstmals seit Jahren zieren wieder mehrere Schafböcke das Bild der riesigen Krippe.

Video: Singler, Julian

Keine Neuheit, aber in diesem Jahr trotzdem hervorzuheben, ist Stand acht von Maria-Magdalena Schmid. Wegen eines Personalengpasses musste sie ihre Markthütte ganz allein aufbauen. "Zwischenzeitlich dachte ich, dass ich es nicht schaffe", sagt die Standbetreiberin. Doch es kam anders und so bietet Maria-Magdalena Schmid auch dieses Mal ihre Lichthäuser an.