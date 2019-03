Das Votum im Gemeinderat am Montagabend war einstimmig: Das Schulmuseum in der Villa Riss soll saniert, erweitert und inhaltlich neu konzipiert werden. Mit diesem Grundsatzbeschluss ist klar, dass das 1989 von Norbert Steinhauser und Erich Müller-Gabele quasi privat gegründete Museum mit seiner seither kaum veränderten Dauerausstellung bleibt, wo es ist – und einer Verjüngungskur unterzogen wird.

Gebäude ist marode

Dass nicht nur baulich dringender Handlungsbedarf besteht, weiß man im Rathaus mindestens seit zwei Jahren. Anfang 2017 wurde eine Bestandsanalyse vorgelegt, die die Schwachstellen benennt. Die Villa Riß wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört und teils nur mit minderwertigen Materialien wieder aufgebaut. Dementsprechend schlecht ist 70 Jahre später die Bausubstanz. Heutigen baulichen Anforderungen genügt der Bau ohnehin nicht mehr. So wird seit Jahren ein Baugerüst als provisorischer Fluchttreppenturm genutzt. Barrierefrei ist das Haus ebenfalls nicht. Aber auch inhaltlich ist die Ausstellung in die Jahre gekommen.

Friedrichshafen Zeppelin Museum: Ein Neubau für die Kunst wird kommen Das könnte Sie auch interessieren

Rund 500 Quadratmeter mehr Platz

Was das runderneuerte Schulmuseum braucht, ist klar umrissen: einen zeitgemäßen Besucherempfang, Räume für Museumspädagogik oder Veranstaltungen, mehr Platz für Wechsel- und Dauerausstellung, die um einen Klassenraum 1980 erweitert werden sollte. Zusätzliche Räume für Lager, Werkstatt oder einen Besprechungsraum summieren den Platzbedarf auf plus 500 Quadratmeter. Heute hat das Museum eine Nutzfläche von rund 900 Quadratmeter.

Friedrichshafen Mehr Platz für Kunst und Geschichte in Friedrichshafen Das könnte Sie auch interessieren

Projekt 2023 aufs Gleis gesetzt

Was davon wie umgesetzt werden kann, soll in diesem Jahr in einem Nutzungs- und Raumkonzept erarbeitet werden. Dafür will die Stadt einen externen Kurator hinzuziehen und einen Beirat einberufen. Der Zeitplan sieht vor, dass Anfang 2020 wieder der Gemeinderat gefragt wird. Erst mit dessen Segen kann mit der Planung des eigentlichen Bauprojekts begonnen werden, wobei die Kosten Anfang 2017 grob auf 5,5 Millionen Euro taxiert wurden. Wann und wohin das Schulmuseum während der Bauarbeiten auszieht, ist ungeklärt. Im Jahr 2023 soll das "neue" Schulmuseum wieder eröffnet werden.