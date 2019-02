von Gabriele Münzer

Die neue Broschüre zum Ortsrundweg Kluftern, auf die Gunar Seitz, Vertreter der örtlichen Künstlergruppe KiK, in der Ortschaftsratsitzung hinwies, zeigt es: die Wegeführung des Ortsrundwegs wurde auf der Nordrunde durch den Baindter Wald verändert und damit auch ein wenig die Streckenlänge.

Neue Route ist weniger matschig

"Die Nordrunde ist jetzt ein bisschen länger geworden, aber natürlich immer noch gut zu bewältigen", sagte Seitz und ergänzte: "Der alte Weg wurde viel von Traktoren benutzt und hatte daher einige tiefe Schlammlöcher. Die neue Route ist weniger matschig und damit deutlich besser zu begehen." Darüber hinaus laufe die Nordrunde jetzt direkt am Waldkindergarten vorbei, so der Künstler. Auf insgesamt 12,7 Kilometern erstrecke sich der Ortsrundweg nun, der durch Efrizweiler, Kluftern und Lipbach verlaufe.

Die Beschilderung sei derzeit noch nicht auf dem aktuellen Stand, würde aber demnächst angepasst, kündigte Seitz an. Neben den Ausführungen zur neuen Streckenführung wies er noch auf einen Kurzfilm über das Kunstobjekt "Energia vitale" des italienischen Künstlers Riccardo Cordero hin, in dem er detailliert auf das Kunstwerk, das auf dem Platz vor der Brunnisachhalle steht, eingeht. Der Film gewährt Einblicke in die Ideen des Künstlers.

Immer mehr Regionen sind mit dabei

Auch "Engergia vitale" befindet sich auf beziehungsweise neben dem Klufterner Ortsrundweg, der gleichzeitig Kunst-, Natur- und Geschichtspfad ist. In seinem Vortrag berichtet Gunar Seitz weiterhin über die positive Entwicklung des Bodensee-Kunstwege-Projekts "Kunst an 1000 Orten", das in Kluftern seinen Ausgang nahm und zu dem auch der Klufterner Ortsrundweg mit seinen Kunstobjekten gehört.

Zwischenzeitlich sei die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg ebenfalls mit dabei. Und als erster Kanton aus der Schweiz hätte sich unlängst auch Schaffhausen angeschlossen, informierte Seitz den Ortschaftsrat erfreut. Auch der Zollernalbkreis hätte bereits Interesse signalisiert. Das Projekt wachse kontinuierlich weiter.

Der Film im Internet: www.kluftern.de