von SK

"Ein Gespräch mit Hape Kerkeling" heißt es laut Mitteilung der Zeppelin-Universität am Mittwoch, 8. Mai, auf dem ZF-Campus der ZU im Fallenbrunnen. Beginn der Veranstaltung mit Hape Kerkeling ist um 19.15 Uhr Friedrichshafen. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zahl an Plätzen allerdings begrenzt. Anmeldungen für die Bürger-Universität sind ab sofort über die ZU-Webseite unter www.zu.de/veranstaltungen möglich.

Hape Kerkeling – Comedian, Moderator, Entertainer, Buchautor, Schauspieler, Sänger, Parodist und Kabarettist – zähle seit 30 Jahren zu den beliebtesten und erfolgreichsten Film- und Fernsehstars in Deutschland, so die Veranstalter weiter. An dem Bürger-Universität-Abend in Friedrichshafen werde Kerkeling sich mit Klaus Schönbach unterhalten. Schönbach ist Mitglied des wissenschaftlichen Beirates der ZU und gehörte der privaten Hochschule zudem von 2005 bis 2008 als Professor für Medienwissenschaft und Präsidiumsmitglied an.