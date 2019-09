„Ich bleibe der ZUG aber auf jeden Fall auch weiterhin verbunden“, versprach Insa Sjurts zum Abschied. Am 1. April 2015 hatte die scheidende Präsidentin ihre Arbeit an der ZU aufgenommen. „Anfangs war es kein einfacher Weg, sondern durchaus holprig und schwierig“, blickte sie zurück.

Förderverein der ZU 2006 gegründet, unterstützt die Zeppelin Universitätsgesellschaft (ZUG) wissenschaftliche und kulturelle Aktivitäten der ZU und fördert Begegnung und inhaltlichen Austausch zwischen ZU und Bürgern. Mit der Unterstützung studentischer Projekte, Veranstaltungen an der ZU sowie durch regelmäßige Einladungen der Mitglieder zu öffentlichen Vorträgen initiiert die ZUG ein Netzwerk aus Wirtschaft, Kultur und Politik.

Nun sei das Feld jedoch gut bestellt. Sowohl in akademischer als auch in wirtschaftlicher Hinsicht sei die ZU Schritte nach vorne gegangen. Insbesondere dankte Sjurts der Stadt Friedrichshafen und dem Gemeinderat für die finanzielle Unterstützung.

„In diesem Jahr verzeichnen wir eine fast zweistellige Zuwachsrate bei der Zahl der Studierenden“, berichtete die ZU-Präsidentin, die in gleicher Funktion an die HSBA Hamburg School of Business Administration wechselt.

Angebot aus ihrer Heimatstadt

An der ZU habe sie sich sehr wohl gefühlt und sie habe großartige Menschen kennengelernt. „Nun habe ich ein sehr gutes Angebot in meiner Heimatstadt bekommen und es zieht mich wieder zurück in den Norden“, nennt sie die Gründe für ihren Wechsel.

Andreas Schell, seit zwei Jahren Vorsitzender der ZUG, berichtete von einer soliden Zusammenarbeit mit Uni-Präsidentin Insa Sjurts. „Ich bin sehr angetan von ihrer Arbeit, wünsche ihr einen guten Start in Hamburg und hoffe, dass ein Teil ihres Herzens in Friedrichshafen bleibt“, so Schell. Von der neuen ZU-Führung erhoffe er sich, schnell in Kontakt zu kommen, um Chancen zu ergreifen.