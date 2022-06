Die Jahresversammlung des Musikvereins Deggenhausen-Lellwangen und des Fördervereins im Feuerwehrgerätehaus in Wittenhofen stand durchaus noch im Zeichen der Pandemie. „Nichts ist beständiger als der Wandel“, sagte Vereinsvorsitzender Otto Kopp. Und er meinte damit, dass die vergangenen zwei Jahre für den Musikverein mehr Veränderung gebracht haben als die vergangenen 20 Jahre. Über Monate seien praktisch keine Proben möglich gewesen und kaum Auftritte. „Das hinterlässt tiefe Spuren im Verein, in der Kommunikation untereinander, in der Kameradschaft, am Miteinander“, so Kopp. Alle spürten, dass sich die Stimmung, die Situation im Verein verändert habe im Gegensatz zu der Zeit vor der Pandemie. Die auferlegten Zwangspausen hätten die Zeitabläufe und die Gewohnheiten verändert.

Musikproben konnten nicht stattfinden, sodass der wöchentliche Mittwochabend, normalerweise für die Musikprobe reserviert, plötzlich frei war und auch an den Wochenenden gab es keine gemeinsamen Aktivitäten oder Auftritte. Diese Zeiten verbrachten die Mitglieder mit anderen Freizeitaktivitäten und mit anderen Personen. „Wir spüren, das Band der Blasmusik hält uns nicht mehr so eng zusammen wie vor dem Corona-Ereignis. Der eine oder andere hat die Kapelle verlassen, die Probe am Mittwoch hat an Priorität eingebüßt“, zieht der Vorsitzende als Fazit.

Gerade noch 30 aktive Musiker

In Zahlen bedeutet das: Während 2019 noch 45 aktive Musiker gezählt wurden, sind es aktuell – unter Berücksichtigung von Beurlaubten – gerade noch 30 aktive Musiker. Auch bei den Jungmusikern ist die Zahl der Engagierten kleiner geworden: Von 18 im Jahr 2019 sind aktuell noch 14 dabei, von denen jedoch nur noch sieben Musikunterricht erhalten. Hier müsse man versuchen mit den Nachbarvereinen, der Gemeinde und der Schule die ehemalige Bläserklasse an der Grundschule Deggenhausertal wieder zu beleben, so Kopp.

Der Präsident des Blasmusikverbands Bodensee, Egbert Benz (rechts), heftet Peter Heusel (links) und Manfred Linsenboll das Ehrenzeichen in Gold mit Diamant des Blasmusikverbands Baden-Württemberg für 50-jährige Mitgliedschaft im Musikverein Deggenhausen-Lellwangen ans Revers. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Dirigent Jens Hacker beschrieb die Situation so: „Nach zwei Jahren reduzierten Vereinslebens ist die Umstellung auf Volllast schwierig und teilweise fehlt die Bereitschaft etwas.“ Zur Qualität der Musik trotz der langen Pause meinte er: „Wenn wir spielen, dann spielen wir richtig.“ Hacker betonte, dass ein Großteil der Musiker wieder an Bord sei und man für das laufende Jahr weniger Termine geplant habe als vor der Pandemie.

Sofern es die jeweiligen Bestimmungen zulassen, sind in diesem Jahr noch geplant: 1. Juli, 18 Uhr, Platzkonzert in Deggenhausen; 3. Juli, 18 Uhr, Schlösslepark Kurzkonzert in Kressbronn; 9. Juli, 20 Uhr, Kinder- und Heimatfest in Weißenau; 5. August, 18 Uhr, Platzkonzert in Deggenhausen; 19. November, 19 Uhr, Dreier Konzert in Wittenhofen; 4. Dezember, 14 Uhr, Adventskonzert auf dem Lehenhof.