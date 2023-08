Wer beim Stichwort Bodenseewein nicht gleich an Daisendorf denkt, tut dem Ort nicht unrecht. Doch auch die Sonnenterrasse über Meersburg hat einen exzellenten Rebensaft zu bieten. Daisendorf beweist das inzwischen seit mehr als 20 Jahren mit seinem beliebten Weinfest, das die Feuerwehr in der Scheune und rund um das Anwesen des Landhauses und Weinguts Bernhard veranstaltet.

Siegfried Willibald, stellvertretender Bürgermeister, bedankte sich daher einmal mehr bei Kommandant Thomas Ritsche für das Engagement seiner Mitstreiter und die routinierte Organisation der Veranstaltung. Denn wer glaubt, die Feuerwehr könne nur löschen und sei es den Durst mit Bier, der täuscht sich gewaltig. Die Daisendorfer Einsatzkräfte bewiesen am Wochenende einmal mehr, dass sie auch ein Weinfest können.

Aus eigener Produktion

Dabei können sie sich auf die Produkte des eigenen Weinguts verlassen, auf dem Winzer Mathias Bernhard seine individuellen Gewächse entwickelt. Im sonnigen Gewann ‚Fohrenberg‘ gereift, verarbeitet er die Trauben im eigenen Weinkeller. Ein kühler Secco oder ein Rosé kamen bei den wohligen Temperaturen gerade recht zum Anstoßen. Mancher Gast hatte am Samstag zwar zunächst noch eine Abkühlung im See genossen. Doch je später der Abend, desto voller waren die Bänke.

Guggenmusik spielt auf

Selbst bei manchen Feriengästen hat sich das Weinfest so eingeprägt, dass sie ihren Urlaub am Bodensee stets rund um die Veranstaltung buchen. Wer einmal da war, der scheint gerne wiederzukommen. Das gilt auch für die Guggenmusik aus Bern, die am Freitag mit der Bahn an den Bodensee gereist war und am Samstagabend das Publikum mit schwungvollen Rhythmen begeisterte. Das kam beim Publikum bestens an. Die Guggenmusik konnte den Schimmelbühler Musikanten bei ihrem Heimspiel eine willkommene Verschnaufpause bescheren.