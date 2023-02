Daisendorf vor 47 Minuten

Der Narrenbaum markiert jetzt das närrisches Zentrum im Ort

Die Zimmermannsgilde wuchtete am Samstag den Narrenbaum in die Senkrechte. Ein Dutzend Zünfte feierte mit den Sumpfgeistern in Daisendorf den Start in die Straßenfasnet.