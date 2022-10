Kressbronn hat gewählt: Amtsinhaber Daniel Enzensperger erzielte bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag 69,2 Prozent (2394 Stimmen) und bleibt damit Bürgermeister der Seegemeinde. Sein Herausforderer Jörg Geffken kam auf 28,3 Prozent (978 Stimmen).

Wahlbeteiligung liegt gerade mal bei 50,4 Prozent

Nur 2,1 Prozent entschieden sich für Dauerkandidat Samuel Speitelsbach, der schon bei über 100 Bürgermeisterwahlen erfolglos war und auch während des Wahlkampfs in Kressbronn nicht in Erscheinung getreten ist. Die Wahlbeteiligung lag bei der Bürgermeisterwahl in Kressbronn bei 50,4 Prozent. Damit machten gerade einmal 3516 von 6979 Wahlberechtigten von ihrem Stimmrecht Gebrauch.

Bodenseekreis Überraschung perfekt: Daniel Enzensperger bekommt doch noch Konkurrenz bei der Bürgermeisterwahl

Lange sah es im Wahlkampf danach aus, als würde Daniel Enzensperger ohne Gegenkandidaten ins Rennen gehen. Erst kurz vor dem Bewerbungsschluss hatte Jörg Geffken aus Norddeutschland seinen Hut in den Ring geworfen. Im Juni hatte er eine anonyme Anzeige entdeckt, wonach eine Gemeinde im Bodenseekreis „eine Alternative zur Bürgermeister(in)-Wahl“ sucht. Mit Samuel Speitelsbach stand dann noch ein dritter Bewerber auf dem Stimmzettel.