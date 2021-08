Am Sonntag, dem 26. September 2021, findet die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag statt. Mit Ihrer Erststimme schicken Sie einen Ihrer Wahlkreiskandidaten in den Bundestag.

Doch welcher Bewerber kommt den eigenen Positionen am nächsten? Im großen SÜDKURIER Kandidaten-Check der sechs im Parlament vertretenen Parteien im Wahlkreis Bodensee stehen die Kandidaten zu Politik und Persönlichem Rede und Antwort.

Direkt zu den Kandidaten:

Volker Mayer-Lay (CDU)

Leon Hahn (SPD)

Maria Heubuch (Grüne)

Christian Steffen-Stiehl (FDP)

Alice Weidel (AfD)

Sander Frank (Linke)

Das sind die Kandidaten für den Wahlkreis Bodensee

Volker Mayer-Lay (CDU)

Volker Mayer-Lay (CDU) | Bild: Tobias Koch

Volker Mayer-Lay (CDU) lebt in Überlingen und arbeitet als Rechtsanwalt und Mediator. Der 40-Jährige war Ortschaftsrat in Nußdorf und Stadtrat in Überlingen, unter anderem ist er auch seit 2017 Kreisvorsitzender CDU Bodenseekreis. Hier geht es zum Kandidaten-Check von Volker Mayer-Lay.

Leon Hahn (SPD)

Leon Hahn (SPD) | Bild: SPD

Leon Hahn (SPD) ist 30 Jahre alt und lebt in Friedrichshafen, wo er Corporate Management & Economics studiert hat. Hahn arbeitet als Berater für die betriebliche Altersvorsorge, ist Mitglied des Landesvorstandes der SPD Baden-Württemberg und Kreisvorsitzender der SPD Bodenseekreis. Leon Hahn im Kandidaten-Check.

Maria Heubuch (Grüne)

Maria Heubuch (Grüne) | Bild: Markus Leser

Maria Heubuch (Grüne) lebt und arbeit als Bäuerin in Leutkirch. Die 62-Jährige war bis 2019 Abgeordnete im EU-Parlament und wirkte dort im Entwicklungs- und Agrarausschuss. 2006 gründete Heubuch das Bündnis gentechnikfreie Anbauregion Bodensee, Allgäu, Oberschwaben. Den Kandidaten-Check von Maria Heubuch finden Sie hier.

Christian Steffen-Stiehl (FDP)

Christian Steffen-Stiehl (FPD) | Bild: Sabine Kunzer

Christian Steffen-Stiehl (FDP) ist 48 Jahre alt und lebt in Friedrichshafen. Steffen-Stiehl war Oberfeldwebel bei der Bundeswehr, studierte Informationstechnik und arbeitet als Project Solution Manager bei Airbus Defence and Space in Friedrichshafen. Er ist Mitglied im Vorstand des FDP Kreisverbands Bodensee. Hier geht es zum Kandidaten-Check von Christian Steffen-Stiehl.

Alice Weidel (AfD)

Alice Weidel (AfD) | Bild: AfD

Alice Weidel (AfD) ist 42 Jahre alt und wohnt in Überlingen. Weidel studierte Volks- und Betriebswirtschaftslehre in Bayreuth, wo sie auch promovierte. Sie ist als Unternehmensberaterin für Finanzunternehmen und Start-ups tätig. Seit 2017 ist Weidel gemeinsam mit Alexander Gauland Vorsitzende der AfD-Fraktion. Hier geht es zum Kandidaten-Check von Alice Weidel.

Sander Frank (Linke)

Sander Frank (Linke) | Bild: Linke

Sander Frank (Linke) wohnt in Friedrichshafen und studiert dort Politik, Verwaltung und internationale Beziehungen. Der 23-Jährige ist Mitglied im Beirat für nachhaltige Entwicklung der Landesregierung und sitzt im Gemeinderat Friedrichshafen. 2019 gründete er die Fridays-for-Future-Ortsgruppe Friedrichshafen. Sander Frank im Kandidaten-Check.

Die Reihenfolge der Kandidierenden ergibt sich aus dem Endergebnis der Bundestagswahl 2017 in Baden-Württemberg.