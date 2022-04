von Christiane Keutner

Sigrid Zapf aus Tuttlingen zeigt den Kundinnen wieder in Mode gekommene gestrickte oder gehäkelte Dreiecktücher, während Tochter Petra Zapf (sitzend rechts neben Enkelin Alissa) am Stand weiter Masche für Masche häkelt. Aber auch die Dauerbrenner handgestrickte Strümpfe sind gefragt, von Otmar Zapf pfiffig und nachhaltig gefertigte Vogelfutter-Stationen sowie selbst genähte lustige Tiere mit Schlenker-Beinen. Über eine Begegnung mit einer Familie hatte sich Sigrid Zapf (Dritte von rechts) besonders gefreut: Ein für den Bruder vor zwei Jahren gekauftes textiles Gänschen wollte die Schwester ebenfalls haben. Zwei Jahre musste sie warten, dann konnte sie glückselig ihr Stofftier in die Arme schließen.

Bild: Christiane Keutner

Christina Mesiakari aus Friedrichshafen war zum ersten Mal beim Ostermarkt. Die 42-Jährige war durch ihre Freundin aus Bermatingen, die einen Stand mit Trockenblumen betrieb, dazugekommen. „Wir sind sehr nett empfangen worden, das ist alles top-organisiert.“ Sie bastelt und modelliert sehr gerne mit der elfjährigen Tochter Leandra. Die Veredelung von Kerzen hat ihnen besonders Spaß gemacht. Nun wollen sie das Ganze professionell aufziehen und bieten ihre Kerzen mit diversen Motiven übers Internet an. „Aber schöner ist es vor Ort, da haben wir Kontakte und Gespräche. Das ist für uns alle neu und aufregend.“ Ihr Mann fertigte Holzständer, auf denen Fotos oder Karten Platz finden.

Bild: Christiane Keutner

Thomas Deusch aus Daisendorf malt seit vier, fünf Jahren. Nun zeigte er sich das erste Mal mit seinem selbstbemalten Porzellan beim Kunsthandwerkermarkt. In die „Lehre“ ist der heute 58-Jährige bei Porzellanmalerin Marianne Walter gegangen, doch die Motivwahl und die Art des Malens unterscheidet die beiden sehr; jeder hat seinen eigenen Stil. Da die Besucher des Ostermarkts diesmal eher im „gesetzten“ Alter waren, „in dem man alles hat“, liefen die Geschäfte eher schleppend. Gefreut hat er sich aber über die verbale Resonanz und einen Auftrag: Er soll den Hund Snoopy der Peanuts-Comic-Helden auf einem Porzellan-Teller verewigen. Das macht er gerne.

Bild: Christiane Keutner

Josef Mayer aus Reute bei Bad Waldsee präsentiert einen schmetterlingsverzierten Vogelkäfig mit künstlicher Friedenstaube. Immer wieder gab es neue Dekorationsideen, speziell zu Ostern, auf dem Kunsthandwerkermarkt in Bermatingen zu entdecken. Ob Gestecke mit ausgefallen bemalten Eiern oder bestückt mit tierischen Gefährten. Mayers sind schon Stammkunden des Markts und seit über einem Dutzend Jahren dabei. Eine Woche vorher beginnt Roswitha Mayer mit den Arbeiten. Woher sie ihre kreativen Ideen nimmt? „Ich arbeite in einer Metzgerei und ich schaue anders: In einer Paprika sehe ich beispielsweise einen Elefanten.“

Bild: Christiane Keutner

Margot Ulrich aus Ravensburg ist geschickt in Handarbeiten. Seit über zehn Jahren bietet sie ihre Schürzen mit Durchzugband für groß und klein, textile Osteranhänger, lustige Mini-Söckchen mit Befestigungsring als Behälter für Einkaufswagen-Chips und stabile Stofftaschen, bedruckt mit Serviettentechnik, an. Knifflig wird es bei den Eiern: Motiv-Servietten werden mit Kleister auf die Schale gebracht, alles sorgfältig und vorsichtig glatt gestrichen und anschließend lackiert. Die günstigen Preise waren Corona geschuldet; es gab keine Märkte während der Pandemie. „Ich wollte die Sachen verkaufen, sie waren zwei Jahre eingemottet“, so die Standbetreiberin. Die Kunden hat es gefreut.