Friedrichshafen Mahle-Mann Wolf-Henning Scheider einstimmig zum neuen ZF-Chef gewählt

Der Wechsel des derzeitigen Mahle-Chefs Wolf-Henning Scheider an die Spitze des Automobilzulieferers ZF ist perfekt.

Wolf-Henning Scheider wird neuer Vorstands-Chef von Deutschlands drittgrößtem Autozulieferer ZF Friedrichshafen. Der Aufsichtsrat des Friedrichshafener Unternehmens wählte den 55-Jährigen am Mittwoch in Friedrichshafen einstimmig, wie der SÜDKURIER aus Aufsichtsratskreisen erfuhr. Die Wahl sei „sehr einvernehmlich über die Bühne gegangen“, wie es heiß. Scheider beginnt seine Arbeit bereits am 1. Februar.



Der SÜDKURIER hatte bereits vor Tagen als erstes Medium über die Personalie berichtet. Der Stuttgarter Top-Manager hat fast 30-jährige Erfahrung im Zulieferbereich, unter anderem bei den Branchenschwergewichten Bosch und Mahle. Sein Vorgänger Stefan Sommer bei ZF war im Dezember im Streit mit den ZF-Eignern zurückgetreten.