Mit einem gelungenen Festakt im Gemeindehaus Weckenstein hat der SV Storzingen (SVS) am vergangenen Samstagabend sein 40-jähriges Bestehen zelebriert. Rund 150 geladene Gäste feierten mit dem rührigen Verein und blickten bei unterhaltsamen Präsentationen, gelungenen Showeinlagen und vorzüglicher Bewirtung auf die wichtigsten Stationen des SVS zurück.

Glückwünsche zum Geburtstag

Mit der „Ode an die Freude“ leitete das drei Generationen umfassende Bläserquartett der Familie Werner den feierlichen Festakt ein, bevor der SV-Vorsitzende Gianni Keller die illustre Gästeschar – allen voran Bürgermeister Maik Lehn und Ortsvorsteher Bruno Pozzi – herzlich willkommen hieß. Den beiden Kommunalpolitikern war es dann auch vorbehalten, den SV herzlich zu seinem Geburtstag zu beglückwünschen und – wie das Gemeindeoberhaupt betonte – allen Verantwortlichen „für ihr Engagement und den Idealismus“ ganz herzlich zu danken. Gepaart mit einer „tollen Jugendarbeit“ und den stets bestens gepflegten Sport- und Freizeitanlagen sei dieses großartige Engagement „Garant für eine positive Zukunft des Vereins“, gratulierte das Gemeindeoberhaupt Lehn.

Aus den Händen von Bürgermeister Maik Lehn (rechts) nehmen Stellvertreter Stefan Rösch und Vorsitzender Gianni Keller (von links) ein Präsent sowie die Glückwünsche der Gemeinde entgegen. | Bild: Gerd Feuerstein

Anekdoten und Erinnerungen an unvergessene Derbys

Mit persönlichen Erlebnissen, launigen Anekdoten und Erinnerungen an zahlreiche Weggefährten sorgte Ortsvorsteher Bruno Pozzi in seinem Redebeitrag für viel Heiterkeit im Saal. Die Aufregung im Dorf sei groß gewesen, als Anfang der 80er Jahre die Idee junger Männer kursierte, einen Fußballverein zu gründen. Doch schon bald sei man viele Sonntage auf den Fußballplätzen der Region unterwegs gewesen, sagte Pozzi und erinnerte an unvergessene Derbys gegen Unter-/Oberschmeien und Frohnstetten, Gerümpelturniere „rechts gegen links der Schmeie“ und an viele Fußballtage, die immer im Gasthaus „Bahnhof“ oder im Gasthaus „Zum Frieden“ endeten, egal ob man Siege feierte oder Niederlagen verdauen musste: „Da waren quasi alle dabei, es war Gemeinschaft, man war zusammen und hat das auch so gelebt“, so Pozzi.

Gemeinschaft funktioniert im Dorf

Dieses Gefühl von Gemeinschaft gebe es nur in einem Verein, der funktioniere und sich weiter entwickle. Schon immer seien alle im Dorf eingeladen gewesen, mitzumachen und dabei zu sein, sagte Pozzi: „Das Miteinander im Dorf muss von vielen, am besten von allen gelebt werden“, sagte Pozzi und zeigte sich über das rege Vereinsleben in Storzingen dankbar.

Verein ist wichtig für die Dorfentwicklung

„Ein Verein gestaltet das Leben aktiv mit, er entscheidet mit, wie sich ein Dorf entwickelt“, sagte Pozzi und attestierte dem SVS, dies in den vergangenen vier Jahrzehnten mit Offenheit und Toleranz in vorbildlicher Weise praktiziert zu haben. Dies sei unbezahlbar und schlicht nicht wegzudenken: „Dafür möchte ich mich im Namen aller Bürger ganz herzlich bedanken“, so Pozzi unter dem Applaus des ganzen Saals.

Ladykracher begeistern Gäste

Mit einer fulminanten Tanzeinlage begeisterten die Ladykracher des TSV Stetten a.k.M. die Gäste, bevor Daniel Hagg und Jeanette Lorenz wichtige Meilensteine des SVS mit einer bunten Bilderpräsentation Revue passieren ließen. Große Baumaßnahmen, die Bildung von Spielgemeinschaften, die Gründung von Sport- und Wandergruppen, Meisterschaften und sportliche Erfolge der Damenteams wurden dabei ebenso in Erinnerung gerufen wie tolle Vereinsfeste und bedeutende Weggefährten, die den Verein in vier Jahrzehnten geprägt haben.

Viele Mitglieder unter Beifall geehrt

Mit Häppchen und Getränken frisch gestärkt, standen im Anschluss zahlreiche Ehrungen für jahrzehntelange Treue zum SVS auf dem Programm. Dabei fanden Stefan und Anita Rösch für jeden Jubilar die passenden Worte und überreichten unter dem Beifall der Versammlung goldene, silberne und bronzene Ehrennadeln sowie entsprechende Urkunden. Mit Schluss- und Dankesworten beendete der Vorsitzende Gianni Keller den offiziellen Festakt und leitete zum gemütlichen Teil des Abends über. Nach einer gelungenen Sportwoche, bei der die Organisatoren nicht gerade vom Wettergott begünstigt waren, rundete der Festakt eine gelungene Veranstaltungsreihe zum 40-jährigen Vereinsbestehen des SV Storzingen ab.

Für ihre jahrzehntelange Treue zum SV Storzingen durften Sie sich über eine Ehrung freuen und Golde (40 Jahre), Silberne (25 Jahre) und Bronzene (15 Jahre) Ehrenmedaillen in Empfang nehmen. | Bild: Gerd Feuerstein