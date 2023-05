Nachdem die Corona-Einschränkungen weggefallen waren, lief der Sportbetrieb beim SV Frohnstetten wieder richtig rund. Dieses positive Fazit der letztjährigen Aktivitäten konnte der Vorsitzende Alexander Neuburger jüngst bei der Hauptversammlung im Gasthaus „Rössle“ ziehen. Erfreulich sei, dass mittlerweile auch das Kaltduschen in der Hohenzollernhalle im Zuge der Energiesparmaßnahmen von der Gemeinde wieder aufgehoben wurde. Mit großen Sorgen habe man im vergangenen Herbst die von der Gemeinde in Erwägung gezogenen Pläne verfolgt, die vom Sportverein vollumfänglich genutzte Hohenzollernhalle möglicherweise als Flüchtlingsunterkunft vorzusehen. Vorerst sei das Thema wohl vom Tisch.

Erfreuliches hatte Alexander Neuburger über die Mitgliederentwicklung zu berichten. Aktuell zählt der Sportverein 633 Mitglieder, wobei die aufstrebende Volleyballabteilung allein für 19 Neuzugänge sorgte. Das gestiegene Interesse an dieser Sportart, vor allem auch im Kinder- und Jugendbereich, fördert der Verein mit einer bedeutenden Investition. Noch im Sommer soll der Bau eines Beachvolleyballfeldes auf dem Sportgelände neben dem Tennisplatz begonnen werden.

Über das vielfältige Sportangebot im Bereich Kinderturnen sowie Fitness- und Gesundheitssport für alle Altersgruppen informierte Turnabteilungsleiterin Judith Niemczewski. Eine positive Zwischenbilanz der Fusion der Fußballabteilungen des SV Frohnstetten mit dem SV Storzingen, dem SV Schwenningen sowie dem TSV Stetten a.k.M. zur SGM Heuberg zog Fußballabteilungsleiter Dominik Götz. Zumindest die 1. Mannschaft hat in der Kreisliga A1 in der Rückrunde noch gute Chancen, bei der Vergabe der beiden Aufstiegsplätze mitzumischen. Wie Jugendleiter Jürgen Hotz feststellte, ist die Spielerdecke, angefangen von den Bambinis bis zur D-Jugend, noch sehr breit. Bei den höheren Altersklassen klaffen aber trotz der Zusammenfassung in Spielgemeinschaften doch beträchtliche Lücken. Außerdem suche man nach dem angekündigten Ausscheiden von Trainern und Betreuern noch nach neuen Übungsleitern für verschiedene Jugendmannschaften.

Kassierer Frank Koslowski berichtete, dass am Jahresende ein Überschuss zu Buche stand, der für das Beachvolleyballfeld wieder reinvestiert werde. Einstimmig votierte die Versammlung für die moderate Erhöhung der Mitgliedsbeiträge. Bei den Neuwahlen stellten sich alle Amtsinhaber zur Wiederwahl. Neu gewählt wurden lediglich die beiden Jugendsprecher Sophi Nagel und Kathleen Arends.

Zahlreiche verdiente Mitglieder konnten ausgezeichnet werden. Die Spielerehrennadel in Bronze des Württembergischen Fußball-Verbands (WFV)

erhielt Philipp Ring. Für über 360 Spiele im Dress der SGM Frohnstetten/Storzingen wurde Thomas Dreher mit der Ehrennadel in Silber ausgezeichnet. Die Vereinsehrennadel in Bronze erhielt Alexander Stehle. Harald Ritter wurde die Goldene Ehrennadel überreicht. Die Ehrenmitgliedschaft erhielten Peter Greveler sowie Gerlinde Neurauter.