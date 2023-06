Große Freude herrscht bei den Kickern der Spielgemeinschaft Heuberg. Am Sonntagabend trafen sich der sechsletzte der Bezirksliga Zollern, Rot-Weiss Ebingen, und die erste Mannschaft der Spielgemeinschaft Heuberg, Tabellenzweiter der Kreisliga A1 Zollern, in Tieringen zum alles entscheidenden Relegationsspiel. Bereits vor einer Woche konnte sich die Spielgemeinschaft (SGM) Heuberg in Tailfingen mit 1: 0 gegen den TSV Boll durchsetzen. Rund 600 Zuschauer sahen ein enges Spiel in Tieringen, das die Heuberger in der Schlussphase mit 2:0 Toren für sich entschieden. Damit trug die Fusion der Heubergvereine SV Schwenningen, TSV Stetten a.k.M., SV Frohnstetten und SV Storzingen ihre Früchte. Das neue Trainerteam Frank Nuber und Michael Adelbert formte in der Rückrunde ein Team, das seit Wochen von Erfolg zu Erfolg eilte.

Bekanntlich ist Michael Adelbert auch Diakon der Katholischen Kirchengemeinde Heuberg-St. Barbara, so dass man auch den göttlichen Beistand im Heubergteam auf seiner Seite hatte. Das Bild zeigt die Heubergelf nach der Jubelfeier in Tieringen. Links stehend ist Trainer Michael Adelbert, zweiter von rechts Trainer Frank Nuber zu sehen. Ganz rechts in Bild ist der Vorsitzende des SV Schwenningen, Werner Scheuble, der die Mannschaft zum großen Erfolg beglückwünschte. Jetzt ist die Freude groß auf die kommende Saison in der Bezirksliga Zollern.