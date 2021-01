Seit Monaten ist die Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges aktuelles Thema im Gemeinderat. In der Januarsitzung stimmte nun das Gremium dem Entwurf der Leistungsausschreibung zu. Der Fahrzeugausschuss der Floriansjünger hatte seine Erfahrungen in diesen Entwurf einfließen lassen.

Nur wenige Übernahmemöglichkeiten aus dem alten TLF 16

Kommandant Marcus Siber informierte im Feuerwehrsaal den Gemeinderat, dass man in Abstimmung mit dem Leiter des Fachausschusses Technik des Deutschen Feuerwehrverbands und der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren, dem technischen Leiter der Berufsfeuerwehr Stuttgart, Leitender Branddirektor Dr. Christian Schwarze, die Anforderungen für das anzuschaffende Fahrzeug abgestimmt habe. Diese Zusammenarbeit sei von großem Wert und Bedeutung, weil der Kauf des gemeindlichen Feuerwehrfahrzeuges LF 20 in einem europaweiten Vergabeverfahren besondere Kriterien erfüllen müsse. „Wir können nur ganz wenige Dinge vom auszumusternden TLF 16 ins neue LF 20 übernehmen“, so Marcus Siber. Dabei seien der erst kürzlich angeschaffte hydraulische Rettungssatz mit Scher-Spreizer, die Wärmebildkamera oder die Funkgeräte. Branddirektor Schwarze hatte der Gemeindeverwaltung bestätigt, dass die besonderen örtlichen Gegebenheiten in Schwenningen in angemessener Weise im Entwurf des Leistungsverzeichnisses Berücksichtigung fanden, bestätigte Bürgermeisterin Roswitha Beck, die an der Videokonferenz zwischen den Fachmann für technische Feuerwehrfragen und dem Kommandanten der heimischen Wehr teilgenommen hatte. Ratsherr Fritz Grad dankte dem Feuerwehrausschuss für seine Arbeit, auch Beck sprach der Wehr ein großes Lob aus.

Hauptversammlung wegen Corona frühestens im Sommer möglich

In der Sitzung ging es auch um die Dienstzeitverlängerung des Kommandanten und seines Stellvertreters. In der Jahreshauptversammlung am 9. Januar 2016 waren auf die Dauer von fünf Jahren Marcus Siber zum Kommandanten und Hubert Schwanz zum stellvertretenden Kommandanten gewählt worden und vom Gemeinderat bestätigt worden. Diese Bestellung läuft am 28. Februar aus. Wegen der Corona-Pandemie kann aber vor Sommer 2021 keine Hauptversammlung mit Neuwahlen abgehalten werden. „Aktuell dürfen sich nicht alle Feuerwehrleute zusammen treffen, weil dadurch die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr gefährdet würde“, so Bürgermeisterin Beck. Sie stellte den Antrag, die Amtszeiten von Siber und Schwanz auf unbestimmte Zeit beziehungsweise solange bis wieder eine Hauptversammlung mit Wahlen abgehalten werden kann, zu verlängern. Der Gemeinderat stimmte zu.