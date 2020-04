Schwenningen vor 20 Minuten

Feuerwehrbedarfsplan verabschiedet: Schwenniger Wehr soll neues Löschfahrzeug bekommen

Die Aufstellung, Ausrüstung und Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr gehört laut Feuerwehrgesetz von Baden-Württemberg zu den Pflichtaufgaben der Gemeinden. In seiner Sitzung am 23. April in der Heuberghalle verabschiedete der Schwenninger Gemeinderat den Feuerwehrbedarfsplan. Dieser hat in der Regel eine Gültigkeit von fünf Jahren und zeigt auf, wo die Mitglieder der Wehr besonders großen Handlungsbedarf sehen.