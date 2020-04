Kreis Sigmaringen vor 4 Stunden

Coronavirus: Die Intensivstation im Krankenhaus Sigmaringen ist schon halb voll

Der Chefarzt der Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie am SRH-Krankenhaus Sigmaringen, Professor Werner Klingler, erwartet in den kommenden Wochen eine massive Erhöhung der Corona-Patienten. Im Landkreis Sigmaringen sind schon sechs Menschen am Coronavirus gestorben.