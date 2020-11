von SK

Dienstag, 3. November: Inzidenz klettert auf über 80

Der Schwellenwert im Landkreis liegt jetzt bei über 80 und hat sich innerhalb einer Woche fast verdoppelt. Stand heute sind 109 Bürger im Kreisgebiet mit dem Coronavirus infiziert. Darunter sind zehn Neuinfektionen. In Pfullendorf sind insgesamt 17 Personen mit Corona infiziert, in Bad Saulgau sind es 18 Personen und in Herbertingen und Meßkirch jeweils sieben Personen. Dahinter liegen Gammertingen und Ostrach mit jeweils fünf Coronafällen und Illmensee mit vier Fällen.

Über 1101 Bürger haben sich seit dem Frühjahr im Kreis bereits infiziert

Heute konnten 12 auf Covid-19 positiv getestete Bürger die Quarantäne wieder verlassen. Sie gelten als genesen an. Insgesamt wurden im Kreis seit Ausbruch der Pandemie 1101 Personen infiziert. 37 Menschen waren zum Zeitpunkt ihres Todes positiv auf das Virus getestet

Pfullendorfer Apotheken bieten Lieferservice an

Um die Kontaktvermeidung zu unterstützen bieten die Pfullendorfer Apotheken jetzt einen Lieferservice für Medikamente an.

Erster Corona-Fall in Buchheim

Im Landkreis Tuttlingen liegt der Inzidenz bei 78,5. Das Landratsamt kündigt an, dass der Wert morgen auf 86,9 steigen wird. Heute meldet die Behörde, dass erstmals auch in Buchheim ein Bürger positiv auf Covid-19 getestet wurde. Bisher waren die Einwohner von der Pandemie verschont geblieben. In Neuhausen ob Eck sind aktuell drei Personen mit dem Coronavirus infiziert.