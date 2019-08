von Stefanie Lorenz

Sie stehen mit viel Optimismus, Energie und Freude in den Startlöchern: Stephanie Schraudolf, Sarah Schottelius sowie das Team Evelyn Pfleghaar und Martina Schmidt wollen in Pfullendorf in den nächsten Wochen den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Der SÜDKURIER, der als Medienpartner bereits den Pfullendorfer Gründerwettbewerb unterstützt hat, stellt die Motivationen, Ziele und Ideen der Gründerinnen vor.

Stephanie Schraudolf: Jenseits der billigen Massenware

Im ganz persönlichen Nähstüble von Stephanie Schraudolf fühlt sich der Besucher sofort wohl: Leuchtend-bunte Stoffe, farbenfrohe Kleider und Taschen verbreiten fröhliche Stimmung. Auf dem Tisch sind Schnittmuster ausgebreitet – eine rosafarbene Kindertasche mit witzigen Motiven entsteht gerade ebenso wie ein Jeansrock mit Blumen. „Kreativ zu sein macht mir einfach Spaß“, sagt die fröhliche Aach-Linzerin lachend. Wichtigstes Utensil ist natürlich die Nähmaschine. Die Liebe zum Nähen ist bei Schraudolf bereits zu Schulzeiten in der Heimschule Kloster Wald entfacht. Dort hatte sie sich dazu entschieden, neben dem Abitur auch die Schneiderinnenlehre zu absolvieren. Noch genau erinnert sie sich im Gespräch mit dem SÜDKURIER an ihr Gesellenstück, ein Kostüm mit Rock und Blazer.

Sie liebt schöne Stoffe und die Kreativität des Nähens: Stephanie Schraudolf sucht noch Räume für ihr Nähatelier. | Bild: Lorenz, Stefanie

Nach dem Abitur hatte Stephanie Schraudolf zunächst eine andere Richtung eingeschlagen: Sie studierte Agrarwissenschaft in Hohenheim. Doch die Leidenschaft für das Nähen ließ sie niemals los und so begann sie in den vergangenen Jahren, in denen ihre drei Kinder geboren wurden, wieder kreativ mit Stoffen und Materialien zu arbeiten. „Ich schätze am Nähen, dass man relativ schnell etwas Schönes erschaffen kann“, beschreibt sie.

„Ich schätze am Nähen, dass man relativ schnell etwas Schönes erschaffen kann.“ Stephanie Schraudolf

Was sie erschafft, sind außergewöhnliche, kreative Unikate, die sich abheben von der billigen Massenware, die derzeit am Markt ist. Auf Messen nach dekorativen Stoffen schauen, das liebt Stephanie Schraudolf, deren Selbstständigkeit unter dem Logo „Steffis Wunderkiste – das kreative Nähatelier“ firmiert. Das schon beschriebene Atelier ist derzeit allerdings nur eine Übergangslösung: ein Zimmer in der Wohnung der Familie in Aach-Linz.

Aktiv ist die Jungunternehmerin auf der Suche nach einem Atelier – am liebsten in der Innenstadt in Pfullendorf. „Ich brauche nicht besonders viel Platz, 50 Quadratmeter würden für den Anfang ausreichen“, schildert sie. Dort will sie nicht nur Näharbeiten anbieten, sondern ihr Wissen auch bei Nähkursen weitergeben. „Gerne auch für Kinder ab etwa sechs oder sieben Jahren“, sagt Schraudolf. Schöne Stoffe und kleine Geschenke soll es bei der „Wunderkiste“ zu kaufen geben. „Ich war überrascht“, sagt die Aach-Linzerin über ihren zweiten Platz beim Pfullendorfer Gründerwettbewerb, der ihr zusätzliche Motivation beim Start in die Selbstständigkeit gibt.

Sarah Schottelius: Sie deckt Bedarf für weitere zahnärztliche Versorgung

Energiegeladen bis in die Fingerspitzen steht Sarah Schottelius in den Startlöchern zur Selbstständigkeit. Auch sie hat beim Gründerwettbewerb mitgemacht. Schottelius hat in Tübingen Zahnmedizin studiert und zuletzt in einer Praxis in Überlingen gewirkt. „Die Teamarbeit hat mir immer Spaß gemacht, ich hatte tolle Chefs“, erzählt sie. Doch im Laufe der Zeit reifte in ihr zunehmend der Wunsch, eine eigene Praxis zu eröffnen – und das am liebsten in ihrer Heimat Pfullendorf. Wie Selbstständigkeit funktioniert, durfte Sarah Schottelius bereits in ihrer Kindheit hautnah miterleben: Ihre Eltern führten in Pfullendorf eine Apotheke. Um ihr Wissen zu vervollständigen, hat sie sich Tipps bei professionellen Beratern, etwa im Bereich Betriebswirtschaft, geholt. Eine wichtige Voraussetzung für die Eröffnung einer eigenen Praxis sei gewesen, dass sie erfahren habe, dass in Pfullendorf Bedarf für weitere zahnärztliche Versorgung bestehe, berichtet Schottelius. „Auf einen Zahnarzt kommen derzeit rund 2700 Bürger“, sagt sie.

Mit modernster Technik, viel Energie und Freude auf die neue Aufgabe startet Sarah Schottelius noch im August in ihrer Zahnarztpraxis in die Selbstständigkeit. | Bild: Lorenz, Stefanie

Ende 2018 hatte Schottelius die Räume in der Bahnhofstraße zum ersten Mal besichtigt. Sofort gefallen hat ihr dabei der Blick auf den Stadtsee und das viele Grün darum herum, das ihr selbst und den Patienten schöne Ausblicke beschert. Drei zahnmedizinische Fachangestellte wird die Zahnärztin zunächst beschäftigen. „Auf Dauer könnten es auch mehr werden“, verrät sie optimistisch. Auch mit weiteren Zahnärzten in der Praxis zusammenzuarbeiten, kann sie sich vorstellen – doch das ist erst einmal Zukunftsmusik.

„Mir war ab ab und zu schon einmal bange. Aber alle haben mit Mut gemacht.“ Sarah Schottelius

Zu den persönlichen Voraussetzungen für die Selbstständigkeit gehört die Unterstützung, welche die Jungunternehmerin im engsten Umfeld erfährt. Ehemann Christian Roosen, Industriemechatroniker, Berufspilot und selbstständiger Unternehmer, bringt sein Fachwissen an allen Ecken und Enden ein. Wer die vielen Kabel in den vier Behandlungszimmern, die zahlreichen Monitore, das High-End-Röntgengerät und die hochtechnisierte Ausstattung des Labors sieht, kann abschätzen, wie wertvoll diese Hilfe ist.

Der städtische Wirtschaftsförderer Bernd Mathieu (vorne, Dritter von links) freute sich über die große Zahl an Teilnehmern beim bisher einmaligen Gründerwetttbewerb der Stadt. | Bild: Volk, Siegfried

Von der sicheren Entsorgung von etwaigen Amalgam-Resten im Abwasser bis hin zum strahlenarmen Röntgengerät – eine hochmoderne Praxis zu führen, stellte das Ehepaar vor große technische Herausforderungen. „Wir haben viele Daten mit der Hand eingepflegt“, berichtet Schottelius. Beim Schritt in die Selbstständigkeit helfen neben Ehemann Christian auch ihre Eltern, denn bei all dem Trubel um die Praxiseröffnung dürfen auch die beiden Töchter, zwei und sechs Jahre alt, nicht zu kurz kommen.

Einige Investitionen sind für die Praxis vonnöten. „Mir war ab ab und zu schon einmal bange“, verrät Sarah Schottelius. Doch der Optimismus hat immer wieder Oberhand gewonnen. „Alle haben mir Mut gemacht“, freut sie sich über den großen Zuspruch in ihrem Umfeld. Am Montag, 19. August, soll es soweit sein: „Dann will ich in meiner eigenen Praxis stehen.“

Gründerwettbewerb Idee Beim Gründerwettbewerb der Stadt Pfullendorf, den der SÜDKURIER als Medienpartner unterstützt hat, belegten Martina Schmidt und Evelyn Pfleghaar mit der geplanten Podologie-Praxis Platz eins. Stephanie Schraudolf lag kurz dahinter mit ihrer Geschäftsidee vom Nähatelier, Dritter wurde Hoan Luu mit seiner Anzeigen-App. Beim Wettbewerb konnten die Teilnehmer bis 27. Februar 2019 ihre Geschäftsideen bei Wirtschaftsförderer Bernd Matthieu einreichen. Bis 27. Juni musste ein Businessplan erarbeitet werden. Preisgelder Am 4. Juli tagte eine Jury und wählte von den acht Businessplänen die drei besten Ideen aus, die ein Preisgeld von 2000, 1000 und 500 Euro erhielten. Zusätzlich bekommt jeder Businessplan-Teilnehmer einen Zuschuss von 5000 Euro, wenn er seine Geschäftsidee in der Innenstadt umsetzt. Diese Förderung ist zweckgebunden und muss beispielsweise für die Renovierung oder Miete verwendet werden. (slo) Eingereichte Vorschläge Waschsalon, Kinder-, Jugendlichen- und Erwachsenencoaching, Stoff- und Handarbeitsgeschäft mit Kursangeboten, Praxis für Podologie, Weinladen am Marktplatz, Gläserne Produktion von Spezialsenfen mit Feinkostladen und Bistro, „SmooTea“ – Mischung aus Teeladen und Smoothiebar, Lokale Videoberichterstattung auf dem Smartphone, Kleidungsgeschäft mit App, Büro/Atelier für Grafik-Design, Aquaristikfachgeschäft, Zweitrad E-Mobilitätscenter, Finanz- und Versicherungsberatung, Drei Geschäftsideen (Getränkemarkt, Zigarrenladen, Kinderbetreuung), Entwicklung und Vertrieb von Multifunktionsbollerwagen, Pfullendorfer Genusswerkstatt, Friseurgeschäft, Zahnarztpraxis, Naturkostladen, Unverpacktladen

Evelyn Pfleghaar und Martina Schmidt: Auf die Füße kommt es an

In ihrer eigenen Praxis stehen wollen im Oktober auch Evelyn Pfleghaar und Martina Schmidt. Die beiden Podologinnen freuen sich auf ihren Einzug in der Schulstraße in Pfullendorf. Für die Verwirklichung ihres Traumes nimmt Evelyn Pfleghaar über 30 Kilometer Anfahrtsweg aus der Stockacher Gegend nach Pfullendorf in Kauf; Martina Schmidt pendelt aus Owingen ein. Kennengelernt haben sich die beiden im Jahr 2016, als sie in Radolfzell die Ausbildung zur Podologin absolvierten. Bislang muss diese zweijährige Ausbildung aus der eigenen Tasche finanziert werden. „Da es jedoch zu wenige Podologinnen gibt, denken einige Bundesländer derzeit um“, berichtet Schmidt. Unter anderem in Bayern sei die Ausbildung bereits kostenfrei.

Wollen die Pfullendorfer Füße fit machen: die beiden Podologinnen Martina Schmidt und Evelyn Pfleghaar vor dem Haus in der Schulstraße, in dem die Praxis beherbergt werden soll. | Bild: Lorenz, Stefanie

Dass viele den Beruf mit dem einer medizinischen Fußpflege verwechseln, erleben beide häufig. Tatsächlich kümmert sich eine Podologin um die nichtärztliche Heilkunde am Fuß. So kommen zum Beispiel Diabetiker mit Folgeschäden am Fuß in eine solche Praxis. Auch Fehlstellungen, wie der Hallux valgus, werden behandelt, ebenso Hühneraugen oder Pilzerkrankungen. „Meine jüngste Patientin war drei Wochen alt“, berichtet Martina Schmidt. In der Regel sind es Senioren, die für ihre Fußprobleme auf Linderung hoffen.

„Meine jüngste Patientin war drei Wochen alt.“ Martina Schmidt

Über den ersten Platz beim Gründerwettbewerb haben sich beide sehr gefreut. Auch die beiden Podolginnen müssen eine für sie nicht geringe Summe in die Hand nehmen, um den Traum von der eigenen Praxis wahr werden zu lassen. Jede soll ein eigenes Behandlungszimmer bekommen, Geräte müssen angeschafft werden und auch die strengen Hygienevorschriften erfordern einiges an Technik.

Die künftigen Praxisräume wurden bislang als private Wohnung genutzt. Deshalb ist ein Umbau vonnöten. Derzeit streichen die beiden tüchtigen Jungunternehmerinnen die Wände, bevor es dann so richtig „ans Eingemachte“ gehen wird. Dazu ist noch eine Unterschrift der Stadt Pfullendorf auf einer ausstehenden Genehmigung notwendig. „Sie soll aber Ende August da sein“, freut sich Martina Schmidt, denn die beiden wollen ordentlich Gas geben, damit es ab Oktober heißt: „Zeigt her eure Füße!“