Fast vier Promille Alkohol hatte ein 50-jähriger Lkw-Fahrer intus, den eine Polizeistreife nach dem Hinweis eines aufmerksamen Verkehrsteilnehmers am Donnerstag gegen 17 Uhr aus dem Verkehr gezogen hat, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Der Lkw war auf der B 313 in auffälliger Fahrweise unterwegs und kam dabei mehrmals auf die Gegenfahrbahn. Der Grund dafür war bei der anschließenden Kontrolle schnell klar, denn der 50-Jährige hatte Schwierigkeiten, sich auf den Beinen zu halten, heißt es weiter. Ein Alkoholtest brachte die Beamten dann doch ins Staunen: dieser ergab einen Wert von fast vier Promille. Zwei Blutentnahmen, die Untersagung der Weiterfahrt und eine Nacht in der Ausnüchterungszelle auf dem Polizeirevier sowie entsprechende strafrechtliche Konsequenzen waren die Folge für den 50-Jährigen.