von Sk

Zu einem Verkehrsunfall mit Blechschaden kam es am Montagabend auf der Bundesstraße 311 , weil ein Autofahrer an der Einmündung von der Bundesstraße 313 nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Wie die Polizei mitteilt, kam der 23-jährige Unfallverursacher auf der B 313 aus Richtung Sigmaringen und bog unkontrolliert mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der schneeglatten Fahrbahn auf die Bundesstraße 311 in Richtung Tuttlingen ein. Ein von Meßkirch kommender BMW-Fahrer sah das Fahrzeug zu spät und es kam zur Kollision. Beide Fahrzeuge mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden, verletzt wurde glücklicherweise niemand. An beiden PKW entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von gut 3.000 Euro, so die Polizei.