Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ruft für Montag, 27. März, zu einem bundesweiten Warnstreik auf. Streikbeginn wird in der Nacht vom 26. auf 27. März, ab 0 Uhr, sein. Auch die Gewerkschaft Verdi hat für Montag weitere Streiks im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) angekündigt. Die Warnstreiks werden voraussichtlich den ganzen Montag andauern.

Die Verkehrsunternehmen SWEG, die Deutsche Bahn sowie die Bahntochter RAB rechnen im Nahverkehrsgebiet Naldo, zu dem auch der Kreis Sigmaringen gehört, flächendeckend wegen des Streiks mit erheblichen betrieblichen Störungen auf den Schienenstrecken und im Busverkehr. Teilweise werden Nachwirkungen bis Dienstag früh spürbar sein, wie es in einer Mitteilung des Verkehrsverbundes Naldo heißt. „Etwaige Fahrtausfälle sind nicht in der naldo-EFA/naldo-App enthalten“, wird weiter mitgeteilt.

Anne Lohmüller, Naldo-Sprecherin, weist in einer Stellungnahme am Freitag gegenüber dem SÜDKURIER darauf hin, dass ihre Angaben ohne Gewähr seien, denn es könnten sich kurzfristig noch Dinge ändern. Generell gelte, dass auf allen Schienenstrecken im Landkreis Sigmaringen am Montag nahezu keine Fahrten stattfinden werden, „da zwar ein Großteil die SWEG fährt, doch die Fahrdienstleiter und die Mitarbeiter in den Stellwerken sind bei der Bahn beschäftigt, von daher wird quasi nichts fahren.“

Außerdem sind im Kreis Sigmaringen die Buslinien der Bahntochter RAB am Montag vom Streik betroffen, sofern sie nicht von Subunternehmern gefahren werden. Die RAB teilt auf ihrer Internet-Seite mit: „Am Montag, 27. März, wird unser Busbetrieb von Betriebsbeginn bis Betriebsende bestreikt; es kommt im gesamten Verkehrsgebiet zu Verspätungen und Fahrtausfällen.“

Die Buslinien des Kreisverkehrsbetriebs (KVB) Sigmaringen sind am Montag nicht vom Streik betroffen. „Nicht vom Streik betroffen ist der KVB Sigmaringen, der die Regiobuslinien 500 und 800 bedient“, teilt Max Stöhr, Leiter des Fachbereichs Kommunales und Nahverkehr des Sigmaringer Landratsamtes, am Freitag mit. Weiter teilt er auf Anfrage des SÜDKURIER mit: „Die Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH (RAB) wird am Montag ganztägig, sowohl im Bus- wie auch im Bahnverkehr, bestreikt werden. Der Streik kann daher unter anderem Auswirkungen auf die Regionalbuslinien 500 und 800, sowie auf die Linie 7558, 7567 und R70 haben. Die RAB hat die betroffenen Schulen, wie zum Beispiel das Schulzentraum Ostrach, über den anstehenden Streik und die damit verbundenen Einschränkungen informiert.“ Auf den Regiobus-Linien 500 und 800 sind sowohl Busse der Sigmaringer KVB als auch der RAB unterwegs, ein Teil wird also sicher vom Streik betroffen sein.

Fahren werden nach den Angaben der Naldo-Sprecherin Busse auf den Linien im Kreis Sigmaringen, die private Unternehmen betreiben (beispielsweise Reisch, Diesch, Beck). „Leider kann die Landkreisverwaltung keine genauen Auskünfte geben, welche Buslinien tatsächlich betroffen sind beziehungsweise welche Busse am Montag ausfallen werden, da uns diese Auskünfte von den Unternehmen nicht zur Verfügung gestellt werden konnten,“ so Max Stöhr. Die von der RAB beauftragten Subunternehmen würden voraussichtlich nicht streiken, sodass die Buslinien zumindest teilweise bedient werden könnten. „Die Subunternehmen verfügen jedoch nicht über ausreichende Kapazitäten, um die ausfallenden Busse aufzufangen,“ so Stöhr. Aufgrund dieser Ungewissheiten sollten sich die Bürgerinnen und Bürger auf Einschränkungen im Bus- und Bahnverkehr einstellen.