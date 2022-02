Neben der Amtsinhaberin Stefanie Bürkle stellen sich keine weiteren Bewerber/innen zur Wahl der Landrätin/ des Landrats des Landkreises Sigmaringen. Dies stellte der besondere beschließende Ausschuss zur Vorbereitung der Wahl in seiner öffentlichen Sitzung am Dienstagnachmittag fest. Der Ausschuss verständigte sich darauf, dem Innenministerium vorzuschlagen, die Wahl am 7. April mit einer Kandidatin, der bisherigen Amtsinhaberin, durchzuführen. Die Wahl soll in der Donau-Lauchert-Halle in Sigmaringendorf stattfinden.