Ein Asylberwerber war mit einer behördlichen Entscheidung nicht einverstanden, ging deswegen zum zuständigen Amt im Landratsamt Sigmaringen, zeigte sich sehr aggressiv und fing an zu randalieren, informieren die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Polizeipräsidium Ravensburg über einen dramatischen Zwischenfall im Landratsamt Sigmaringen.

Polizei kann Mann überwältigen

Als die hinzugerufene Polizei eintraf, ging der Mann in die Räumlichkeiten der Zulassungsstelle, griff sich dort eine der Mitarbeiterinnen und bedrohte sie mit einem Messer. Bei günstiger Gelegenheit gelang es den Polizisten, die Pfefferspray einsetzten, den Tatverdächtigen von seinem Opfer zu trennen und zu überwältigen. Um die Frau, die unverletzt blieb, kümmerten sich der Rettungsdienst und der Notfallnachsorgedienst. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Täter ist für aggressives Auftreten bekannt

Bei dem Täter handelt es sich um einen abgelehnten Asylbewerber aus Nigeria. Auf Weisung des Regierungspräsidiums Karlsruhe wurde die Erwerbstätigkeit verboten, da er bei der Identitätsklärung nicht ausreichend mitwirkte. „Dies hatte bereits in der Vergangenheit zu aggressiven Vorsprachen in der Ausländerbehörde geführt“, heißt es in der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg.

Sigmaringen Landeserstaufnahmestelle: Aggressiver Asylbewerber attackiert Security-Mitarbeiter Das könnte Sie auch interessieren

Aufgrund des Vorfalls wurde das Landratsamt für den Bürgerbetrieb am Mittwoch und Donnerstag geschlossen. Die Termine in der Kfz-Zulassung in Sigmaringen und im Ausländeramt können nicht wahrgenommen werden. Die Kfz-Zulassungen in Bad Saulgau und Pfullendorf bleiben regulär geöffnet. Bürger, die mit anderen Bereichen als der Kfz-Zulassung und dem Ausländeramt bereits Termine vereinbart haben, werden vom jeweiligen Sachbearbeiter am Haupteingang abgeholt.

Landrätin ist tief betroffen

Landrätin Stefanie Bürkle zeigte sich von den Geschehnissen tief betroffen: „Dass Mitarbeiter von uns im Dienst bedroht werden ist zutiefst schockierend. Zum Glück haben alle Anwesenden sofort, besonnen und richtig reagiert, sodass Schlimmeres verhindert werden konnte. Ich bin der Polizei und dem Team der Notfallseelsorge dankbar für deren überlegte Intervention und Unterstützung.“