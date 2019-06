Die Mitgliederversammlung hat Patricia Griener in geheimer Wahl zur Nachfolgerin im Amt des Geschäftsführers gewählt. Das teilt die Kreishandwerkerschaft Sigmaringen in einem Pressetext mit. Zuvor hat der Vorstand der Kreishandwerkerschaft alle 19 Bewerber gesichtet und eine Auswahl für die Delegiertenversammlung getroffen.

Patricia Griener ist die Tochter des scheidenden Geschäftsführers Karl Griener, der am 31. Juli in Ruhestand geht. Die neu gewählte Geschäftsführerin ist 35 Jahre alt, wohnt in Veringendorf und hat nach dem Abitur eine Ausbildung zur Bankkauffrau absolviert. Anschließend studierte sie an der Universität Mannheim Wirtschaftspädagogik mit dem Abschluss Diplom-Handelslehrerin. Nach dem Referendariat unterrichtet sie seither an der beruflichen Schule in Riedlingen Betriebswirtschaft und Englisch. Die neue Geschäftsführerin wird ihren Dienst offiziell am 1. August antreten.