In zwei Fällen sollen Kinder in Oberuhldingen in den vergangenen Tagen von einem unbekannten Mann angesprochen und berührt worden sein. Das teilt die Polizei Meersburg mit. Im ersten Fall habe ein Kind berichtet, es sei am Freitag von einem Mann berührt worden, der in einem geparkten dunklen Auto saß. Der Mann sei älter gewesen, habe ein orangefarbenes Oberteil getragen und einen kurzen Zopf gehabt. Er habe nicht mit dem Kind gesprochen.

Lockversuch mit Süßigkeiten

Im zweiten Fall habe ein Mann am Montag versucht, ein Kind unter anderem mit Süßigkeiten anzulocken. Der Mann sei älter als 50 Jahre gewesen, hatte einen dunkelgrauen Vollbart und trug ein schwarzes Oberteil sowie eine schwarze Wollmütze. Es gebe keine eindeutigen Anhaltspunkte dafür, dass es sich in beiden Fällen um dieselbe Person handele, sagt Christian Sugg von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Ravensburg, auf Anfrage.

Polizei bittet um Hinweise

Hinweise in diesem Zusammenhang nehmen die Beamten des Polizeipostens Meersburg unter der Telefonnummer 07532 43440 entgegen. Sie rufen dazu auf, sich in entsprechenden Fällen unmittelbar an die Polizei zu wenden, damit Verdachtsmomente durch die Ermittler eingehend überprüft werden können.