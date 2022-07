von SK

Vier Kängurus des Zirkus Alessio, der von Freitag bis Sonntag in Überlingen gastierte, ist es am frühen Sonntagmorgen auf dem Zirkusgelände am Burgbergring wohl zu langweilig geworden, vermutet die Polizei in ihrem Pressebericht. Jedenfalls brachen die Tiere aus und lösten damit einen Polizeieinsatz aus.

Allerdings machten sich die Tiere nicht auf und davon, sie hielten sich an einer Straße in der Nähe auf und konnten dort von Mitarbeitern des Zirkus und der Polizei wieder eingefangen und zurückgebracht werden.

St. Georgen Circus Alessio kann St. Georgen noch nicht verlassen – Ausreißer-Känguru Skippy soll einen Peilsender bekommen Das könnte Sie auch interessieren

Es war nicht das erste Mal, dass ein Känguru von Alessio die Flucht ergriff. Im Herbst 2021 war ein Tier namens „Skippy“ schon einmal davongelaufen, als der Zirkus in Bad Dürrheim sein Zelt aufgeschlagen hatte. Damals konnte es erst nach einer Woche wieder eingefangen werden. Wenig später machte sich das neugierige Beuteltier erneut auf und davon, als der Zirkus in St. Georgen Station machte.