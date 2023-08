Moment mal, das ist doch... ? Genau, kein Geringerer als Donald Duck schwingt im Häs die Karbatsche und fegt Narrenvater Dagobert mit buntem „Juhu!“ den Zylinder vom Kopf. Dahinter freut sich Oma Erpel im Trachtenoutfit samt Haube über die Szene. Das Bild gehört Thomas Pross, der es der Stadtbücherei für die Zeit der aktuell laufenden Ausstellung „Disney – 100 Jahre voller Wunder!“ zur Verfügung stellt.

Zwei Welten, die jedem Überlinger wohlbekannt sind, verbinden sich hier: Die der einheimischen Traditionsfastnacht und die Entenhausener. Donald Duck trägt ein Hänsele, schnellt Karbatsche und lässt den Überlinger Narrenruf erschallen. Hinten Oma Duck als Überlinger Tracht mit Radhaube und rechts Dagobert Duck als Narrenrat mit rotem Wams und dem großen Narrenorden. | Bild: Thomas Pross

Der Überlinger Architekt, der von 2006 bis 2022 Narrenvater war, erzählt, er habe das Bild geschenkt bekommen. Er wohnt in der Fischerhäuservorstadt, nahe bei der Stadtbücherei und kommt jeden Tag an dem Ausstellungs-Plakat vorbei. Da dachte er sich, „das Bild passt perfekt“ und bot es als Leihgabe an.

Disneyausstellung des Regierungspräsidiums Die Ausstellung anlässlich des vor 100 Jahren von Walt Disney und seinem Bruder gegründeten Cartoon Studios, die später zur Walt Disney Company wurden, hat das Regierungspräsidium Tübingen eine Wanderausstellung konzipiert. Sie hat die Lese- und Literaturförderung zum Ziel und besteht aus zahlreichen Comic-Bänden, teilweise aus zum Ausleihen, sowie Büchern über die Erfolgsgeschichte Disney. Dazu gibt es ein Kreativangebot für Kinder mit Bastel- und Malanleitungen sowie einen Star-Wars-Selfie-Stop. Die Ausstellung Disney – 100 Jahre voller Wunder! ist noch bis zum 2. September 2023 im ersten Obergeschoss zu den Öffnungszeiten der Stadtbücherei zu sehen.

Heidi Hössle, stellvertretende Leiterin der Stadtbücherei, freut sich, die Wanderausstellung anlässlich 100 Jahre Disney nun um ein signiertes Bild eines namhaften Comic-Zeichners erweitern zu können.

Mit Mickey Mouse fing alles an. Heute kann der Disney Konzern auf eine 100-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken. | Bild: Sabine Busse

Welche Verbindungen hinter dem Werk stecken

Wie es zu der Zeichnung kam, kann der Beschenkte nur mutmaßen. Der Kontakt zu dem lizensierten Disney-Zeichner Jan Gulbransson kam über Marco Keiner zustande. Der gebürtige Überlinger ist seit 2008 Direktor der Umweltdivision der Vereinten Nationen in Genf, passionierter Hänsele und Sammler von allem, was mit der Überlinger Fastnacht zu tun hat. Sein Sohn lebt in München, wo auch Jan Gulbransson zuhause ist. Die beiden kennen sich und so kam es wohl zu dem Auftrag, die Überlinger Tradition mit den Comic-Stars aus Entenhausen in Szene zu setzen.

Zeichner ist Enkel des Simplicissimus-Zeichners

Bei wem es klingelt, wenn er den Namen Gulbransson liest, liegt richtig: Tatsächlich ist der Künstler und Disney-Zeichner ein Enkel des legendären norwegischen Malers, Grafikers und Karikaturisten Olaf Gulbransson, der vor allem als Zeichner der in München erscheinenden Satirezeitschrift Simplicissimus internationale Berühmtheit erlangte.

Jan Gulbransson sitzt mit einem Sammelband seiner Comics in seiner Wohnung in München. Dieses Foto entstand 2016, damals zeichnete Gulbransson bereits 40 Jahre für Disney, anlässlich des 85. Geburtstags von Donald Duck, der 1931 das Licht der Comicwelt erblickt hatte. | Bild: dpa/Sina Schuldt

Alt-Narrenvater beeindruckt von der Detailtreue der Zeichnung

Jan Gulbransson besuchte in München die Kunstakademie und arbeitet seit Anfang der 1970er-Jahre als Comic-Zeichner. Für Disney hat er zahlreiche Geschichten gezeichnet, darunter die Reihe „Die Ducks in Deutschland“. Der Sammelband ist als Ansichtsexemplar Teil der Ausstellung im ersten Stock der Bibliothek. Gulbransson wurde 2005 mit einem eigenen Band in die Disney „Hall of Fame“ aufgenommen. Thomas Pross ist beeindruckt wie detailgetreu der Zeichner die Überlinger Fasnachts-Kostüme sowie die Tracht auf Donald, Dagobert und Oma Erpel übertragen und die Szene komponiert hat.

Auf das von Donald nicht ganz vorschriftsmäßig getragene Häs angesprochen – er hat die Kappe aufgedeckt, räumt Pross ein, kleine Abstriche müsse man halt machen. Schließlich sei die Hänselekappe mit dem Rüssel nur schwer mit einem Entenschnabel kombinierbar.

Nach Mickey Maus und den Enten hat Disney noch viele Ikonen der Comic-Geschichte geschaffen. | Bild: Sabine Busse

Narrenrat Dagobert trägt sogar einen Orden

Auch die Figur des Narrenvaters beziehungsweise Dagoberts findet er sehr gelungen. „Da ist sogar der Narrenorden“, sagt Pross anerkennend. In seiner 16-jährigen Amtszeit sei ihm der Zylinder zwar nie vom Kopf geschnellt worden, dabei hält man ja auch ohne Pandemie stets Abstand, aber zu Boden ging er durchaus. „Man bleibt schon mal am Türstock hängen“, schmunzelt Thomas Pross. Da fällt ihm noch eine Episode ein.

Bei der Veranstaltung „Nachts im Museum“ trat er einmal im Kostüm des Narrenvaters mit Weste, Gehrock und hohem Zylinder auf. Als die SÜDKURIER-Reporterin einen kleinen Jungen fragte, was ihm an dem Abend besonders gut gefallen habe, meinte der „Abraham Lincoln!“.