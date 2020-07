von Jenna Santini und Stefan Hilser

Als Luftbildfotograf Achim Mende am Samstag bei schönstem Badewetter über die Strandbäder der Region flog, gewann er einen guten Eindruck: In den Strandbädern habe er keine drangvolle Enge ausgemacht. Aus der Luft betrachtet sehe alles lockerer aus als es am Boden scheint. „Zum Glück“, findet Mende. Es sieht also ganz danach aus, als ob die Corona-Abstände an den touristischen Hotspots eingehalten würden. Doch trügt der Schein? Wir haben uns bei den Ordnungsämtern und Polizei entlang der Seebäder umgehört und nach ihrem Eindruck gefragt.

Samstag, 4. Juli, Spätnachmittag: Strandbad Sipplingen | Bild: Jean-Paul Mende

Sipplingen: Kontrollen nur auf Zuruf Ulrich Sulger, Fachbereichsleiter Zentrale Verwaltung in Sipplingen, antwortet stellvertretend für Bürgermeister Oliver Gortat auf die Anfrage: „Die Corona-Abstände werden bei uns lediglich sporadisch von unserem Ordnungsdienst, der Landespolizei und der Wasserschutzpolizei kontrolliert. Allerdings ist unser Ordnungsdienst personell nicht in der Lage, eine Sieben-Tage-24-Stunden-Kontrolle zu leisten. Vielmehr werden nach Möglichkeit Kontrollen auf Zuruf durchgeführt oder veranlasst.“ Zur Vorbeugung habe man im Uferbereich mehrere große Banderolen mit eindeutigen Hinweisen auf die Abstandsregeln angebracht. Sulger erklärt: „Da in Sipplingen sowohl der Bereich der Badestelle als auch der sonstige Parkbereich öffentlich zugänglich sind und somit ein (zahlenmäßig) kontrollierter Zugang nicht praktikabel ist, wird an Schönwettertagen durchaus von Verstößen gegen die Abstandsregeln berichtet.“ Aber: „Eine flächendeckende ganztägige Ahndung aller Verstöße wäre selbst bei einer erheblichen Aufstockung der personellen Ressourcen nicht zu gewährleisten, so dass an dieser Stelle an die Vernunft und die Einsicht der Bevölkerung appelliert wird.“ Hagnau: Keine groben Verstöße Hagnaus Bürgermeister Volker Frede hat den Eindruck, dass viele Gäste den Bodensee gerade neu kennen lernen. Die Corona-Regelungen zur Reduzierung der Ansteckung würden überwiegend eingehalten. „Wir kontrollieren dies, zum Teil auch gemeinsam mit Fachämtern anderer Behörden, sehr konsequent. Sowohl unser Gemeindevollzugsdienst als auch das Ordnungsamt klären auf und überwachen“, sagt Frede. Grobe Verstöße habe man glücklicherweise bislang nicht zu verzeichnen gehabt. „Üblicherweise geht es um falsch angebrachte Hinweistafeln oder knapp unterschrittene Abstände. Immer wieder erhalten wir auch Hinweise zu möglichen Verstößen, meist geht es hierbei um Abstandsregeln. Diesen gehen wir in jedem Fall nach“, so der Bürgermeister. Bei weiter steigenden Gästezahlen und immer besserem Badewetter werde es zunehmend voller im Ort und am See und der Appell an die Verantwortung jedes Einzelnen werde noch wichtiger. „Wir werden weiter kontrollieren und hoffen auch auf die Vernunft, so dass wir das Erreichte nicht leichtfertig aufs Spiel setzen“, erklärt Frede.

Samstag, 4. Juli, Spätnachmittag: Westbad Überlingen. | Bild: Jean-Paul Mende

Überlingen: Provokante Verstöße nur ganz selten Das Ordnungsamt der Stadt Überlingen teilte mit, dass die Umsetzung der Regelungen „gezielt in Gaststätten, Strandbädern und Geschäften“ kontrolliert werde. „Das geschieht in regelmäßigen Abständen, ohne konkreten Verdacht auf Verstöße, sowie bei Hinweisen aus der Bürgerschaft. Bislang wurden bei den Kontrollen keine größeren Verstöße festgestellt.“ Im öffentlichen Raum sei das Ordnungsamt ebenfalls unterwegs. Dazu die städtische Pressestelle: „Nach unserem Eindruck werden die Abstandsregeln von den meisten eingehalten.“ Angesichts der aktuell erlaubten Gruppengröße von bis zu 20 Personen sei es in manchen Situationen „die Zusammengehörigkeit der einzelnen Parteien schwer erkennbar“. Vorsätzliche oder provokant begangene Verstöße kommen nach Beobachtung des Überlinger Ordnungsamts „aber nur ganz selten vor“. Die Stadt betont, worauf die aktuelle Corona-Verordnung abzielt, „dass die Umsetzung der Regelungen auch in der Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger erfolgt“. Die Regeln einzuhalten und somit zum Infektionsschutz beizutragen, liege weiterhin in der Mitverantwortung „jedes Einzelnen“.

Samstag, 4. Juli, Spätnachmittag: Ostbad in Überlingen | Bild: Jean-Paul Mende

Meersburg: Nur Momentaufnahmen Meersburgs Bürgermeister Robert Scherer wies schon im Mai auf die hohe Arbeitsbelastung des örtlichen Ordnungsamts hin, nachdem Monika Biemann (Umweltgruppe) unter anderem davon berichtet hatte, dass Abstandsregeln nicht eingehalten würden. An die Stadtverwaltung hatte sie die Frage nach mehr Kontrollen gestellt. Zum aktuellen Stand teilt Scherer mit: „Unsere Kolleginnen und Kollegen des Ordnungsamts versuchen, neben ihrer eigentlichen Tätigkeit, in der Stadt die Gewerbetreibenden, Bürger und Gäste bei fraglichen und eindeutigen Situationen freundlich auf die Vorgaben der Corona-Verordnung hinzuweisen.“ Dies funktioniere in fast allen Fällen und oftmals komme auch ein Dankeschön zurück. „Dass dies immer nur Momentaufnahmen sein können, ist selbstredend.“ Momentaufnahmen seien es ebenso an den neuralgischen Punkten. „Hier kommt es öfters zu Gesprächen, aber überwiegend werden die Abstände aus unserer Sicht zumindest versucht einzuhalten. Dass es hier natürlich auch Menschen gibt, die für die aktuelle Situation kein Verständnis haben, können Sie sicherlich auch aus Ihrem Umfeld oder anderen Rückmeldungen bestätigen“, sagt Scherer und kündigt an: „Trotzdem werden wir weiterhin versuchen, mit unserem Einsatz das Ansteckungsrisiko zu reduzieren. Und die Eigenverantwortlichkeit der Menschen ist doch eigentlich der größte Faktor, die Pandemie zu bewältigen.“

Samstag, 4. Juli, Spätnachmittag: Greth Überlingen | Bild: Jean-Paul Mende