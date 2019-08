Es tut sich etwas in Sachen Mietwohnungsbau. Knapp ein Jahr nach dem symbolischen Spatenstich für das wohl größte Einzelvorhaben in der Stadt nach der Bebauung des Burgbergs vor rund 50 Jahren sind die Baukörper des ersten Bauabschnitts der Baugenossenschaft Überlingen (BGÜ) nördlich des Hildegardrings erkennbar. „Wir liegen im Zeitplan“, betont Annika Ressel von der BGÜ. Demnach sei die Fertigstellung erster Rohbauten zum Jahreswechsel 2019/2020 vorgesehen. Schon im Frühjahr soll dann der Startschuss für den zweiten Bauabschnitt fallen. „Voraussichtlich zum Jahreswechsel 2020/2021 könnten nach heutigem Stand die Wohnungen des ersten Bauabschnitts bezugsfertig sein“, sagt Ressel.

So soll das neue Quartier nach der Fertigstellung aller Bauabschnitte einmal aussehen. Die freie Grünfläche südlich des BGÜ-Projekts ist an einen Investor verkauft worden. | Bild: BGÜ

Stadt sichert sich Belegungsrecht für 30 Wohnungen

Insgesamt sind in diesem neuen Quartier knapp 170 Wohnungen geplant, die in drei Bauabschnitten erstellt werden. Dabei handelt es sich ausschließlich um Mietwohnungen, die über die Baugenossenschaft als Eigentümer nach deren Kriterien an Mitglieder vermietet werden. Verkauft wird in den entstehenden Neubauten nichts. Im Kaufvertrag für das Grundstück sicherte die BGÜ der Stadt allerdings ein langfristiges Belegungsrecht für insgesamt 30 Wohnungen aus ihrem Gesamtbestand zu. Dies war auch Oberbürgermeister Jan Zeitler schon beim Spatenstich wichtig zu betonen. Damit wolle man den wachsenden sozialen Herausforderungen besser gerecht werden, sagte er.

Kaltmieten zwischen 8 und 12,60 Euro pro Quadratmeter

Die aktuelle Kalkulation der Kaltmieten, so die BGÜ in ihrer Information, belaufe sich auf eine Spanne zwischen 8 und 12,60 Euro pro Quadratmeter. Beim Spatenstich Anfang September 2018 war von einer durchschnittlichen Kaltmiete für den späteren Gesamtbestand im neuen Quartier von 8,92 Euro gesprochen worden. Für die bestehenden rund 500 Wohnungen im Eigentum der BGÜ, die teilweise älteren Datums sind, teilweise aber auch neu saniert wurden, beliefen sich die Durchschnittsmieten damals auf 6,84 Euro.

Wohnungszusagen ab Mitte 2020

Ab sofort können sich Mietinteressenten bei der BGÜ für die Wohnungen des ersten Bauabschnitts bewerben. Die Konditionen und Kriterien dafür sind auf der Internetseite der Baugenossenschaft zu finden. Dort gibt es auch weitere Informationen zum aktuellen Stand der Arbeiten. „Verbindliche Wohnungszusagen sind ab Mitte 2020 möglich“, betont Annika Ressel.

Die ersten Baukörper sind sichtbar. Links ist der Bestand am Hildegardring und die Erschließung über die künftige Anna-Zentgraf-Straße zu erkennen. | Bild: Hanspeter Walter

Bewohner sollen „Abbild unserer Gesellschaft sein“

Deutlich mehr als 40 Millionen Euro investiert die BGÜ in dieses größte Bauprojekt ihrer Geschichte. Sie will damit auch einen Beitrag zum viel beschworenen Thema „bezahlbarer Wohnraum“ leisten. Diesen Begriff hatte die Geschäftsführung schon beim Auftakt zu der Baumaßnahme reflektiert. Die BGÜ habe bei dieser Einordnung den Durchschnittsverdiener im Blick, hieß es. Dies bei einer energetisch sehr hochwertigen und nachhaltigen Bauausführung und der Schaffung einer hohen Aufenthaltsqualität. Die Bewohner sollten künftig „ein Abbild unserer Gesellschaft sein“, beschrieb Dieter Ressel seine Vorstellungen. Eine Heimat finden solle hier ebenso der junge Manager wie der pflegebedürftige Senior. Dies sei in den Grundrissen berücksichtigt.

Cluster-Wohnung für Wohngemeinschaften

Als Experiment in den Planungen von Architekt Gerhard Metzger wird es auch eine große sogenannte Cluster-Wohnung geben, die sich flexibel nutzen lässt und für Wohngemeinschaften verschiedener Art geeignet ist.