Keine Pflichtaufgabe, möglicherweise ein Präzedenzfall, der weitere Begehrlichkeiten wecken könnte – die Stichworte sind bei Oberbürgermeister Jan Zeitler und Kämmerer Stefan Krause schnell bei der Hand. So auch beim Antrag der CDU-Fraktion, für den „Tafel“-Betrieb der Caritas für die kommenden fünf Jahre jeweils 10 000 Euro städtischen Zuschuss zu gewähren. Das Defizit des überwiegend von Ehrenamtlichen aufrecht erhaltenen Betriebs war in dem Antrag mit rund 18 000 Euro beziffert.

Ratsmehrheit entscheidet gegen Verwaltungsempfehlung

Hatte Krause bei der vorausgegangenen Sitzung noch mögliche Gegenfinanzierungen dargestellt, so empfahl die Verwaltung nun eine Ablehnung dieses Antrags. Die „Tafel“ sei keine primär städtische Aufgabe, mithin handle es sich bei einer Förderung um eine der viel beschworenen Freiwilligkeitsleistungen. Ungeachtet dessen fand sich im Gemeinderat bei sechs Gegenstimmen eine große Mehrheit gegen die Verwaltungsempfehlung und für den Antrag der CDU.

Die „vorsorgende Mitmenschlichkeit“, wie es Alexander Bruns (CDU) nannte, hatte die Oberhand behalten. Auch Dirk Diestel (BÜB+) sah in der Tafel eine „gesellschaftliche Gesamtaufgabe“, die nicht nur von der Kirche getragen werden müsse. Sollte die Tafel nicht mehr funktionieren, argumentierte Ulf Janicke (LBU/Grüne), könne es die Stadt vielleicht noch teurer zu stehen kommen. Ohnehin decke der Betrag nicht das gesamte Defizit ab. Aufgrund der besonderen Konstellation und des betroffenen Personenkreises sah auch Robert Dreher (FWV/ÜfA) nicht die Gefahr eines Präzedenzfalls.

Immer mehr Menschen bedürftig „Innerhalb eines Jahres ist die Anzahl der Menschen, die die Angebote der Tafeln nutzen, um zehn Prozent gestiegen.“ So ist es auf der Internetseite der bundesweit aktiven Tafel-Bewegung nachzulesen. Aktuell kommen danach 1,65 Millionen Menschen regelmäßig zu den Tafeln. Besonders bei Senioren, die Rente oder Grundsicherung im Alter beziehen, sei der Anstieg mit 20 Prozent dramatisch. Niedrige Renten seien damit nach Langzeitarbeitslosigkeit der zweithäufigste Grund, eine Tafel aufzusuchen. „Diese Entwicklung ist alarmierend – und sie ist erst der Anfang. Altersarmut wird uns in den kommenden Jahren mit großer Wucht überrollen“, warnt der Vorsitzende von Tafel Deutschland, Jochen Brühl, an dieser Stelle.

Eine einmalige „Goodwill“-Aktion wäre Peter Vögele (FDP) lieber gewesen als eine Zusage für fünf Jahre. Wie dies bei anderen Kommunen gehandhabt werde, wollte indessen Manuel Wilkendorf (SPD) wissen. Wilkendorf hinterfragte auch die Begründung des Antrags mit einem Mitgliederschwund und geringerer Zuweisungen von der Diözese. Bei der Offenlegung des Vermögens des Erzbistums Freiburg im Jahr 2015 sei immerhin von einem Geldvermögen in Höhe von 968 Millionen Euro die Rede gewesen, sagte er. Darüber habe er keinerlei Kenntnis, erklärte Bruns. Zudem sei er Protestant.

Konsolidierungsbemühungen könnten in Zweifel gezogen werden

Die Bedenken der Kämmerei kommen jedoch nicht von ungefähr. Am Morgen habe er noch mit dem zuständigen Sachbearbeiter bei der Kommunalaufsicht über den Haushaltsentwurf gesprochen und positive Signale herausgehört, was eine Genehmigungsfähigkeit des Etats angehe, sagte Stefan Krause. Bei weiteren Zugaben könnten allerdings die Konsolidierungsbemühungen im Haushalt schnell in Zweifel gezogen werden. „Die Rechtsaufsicht unterscheidet hier sehr streng“, sekundierte Oberbürgermeister Jan Zeitler.

Hoffnung auf dauerhaften Zuschuss In Überlingen wird die Tafel seit 15 Jahren von der Caritas betrieben. Derzeit sind hier rund 45 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer beschäftigt. In Anspruch genommen werden kann das Angebot von 1300 Menschen in der Region. Woche für Woche kommen zwischen 140 und 160 Familien und holen sich mit ihren Berechtigungskarten kostenlose Lebensmittel oder für einen kleinen Obolus andere Dinge, die Erzeuger oder Händler zur Verfügung stellen. Die Einnahmen der Tafel bestehen im Wesentlichen aus Spendengeldern und den Beiträgen der Tafelkunden. Das jährliche Defizit schwanke. Einmal habe es aufgrund einer großen Spende ein Plus gegeben. „In den kommenden Jahren stehen voraussichtlich auch wieder höhere Ausgaben an, zum Beispiel ist unser Kühlfahrzeug mittlerweile sehr reparaturanfällig“, sagt Petra Demmer von der Caritas: „So würden wir uns sehr freuen, wenn wir mit einem verlässlichen jährlichen Zuschuss für die Tafel seitens der Stadt rechnen könnten.“

Und hier summierten sich eben auch kleine Beträge, die nicht durch Einsparungen an anderer Stelle ausgeglichen werden könnten. Dazu gehörte unter anderem die Ausgleichszahlung für die vom Gemeinderat geforderte Sozialquote an den Investor des Telekom-Areals, um die Bleibe der dort angesiedelten Vereine nicht zu gefährden. Diese beläuft sich auf 26 000 Euro. „Diese Sozialquote war klar vor Aufstellung des Bebauungsplans festgelegt worden“, sagte Udo Pursche (SPD) und erhielt Beistand von Günter Hornstein (CDU).

Der Lions Club spendete 2000 Euro an die Überlinger Tafel (von links): Christoph Hauser, Mitglied Lions Club, Uwe Riedl, Hausmeister Caritasverband Linzgau und Tafelfahrer, Lothar Fritz, Mitglied Lions Club, Petra Demmer, Geschäftsführerin Caritasverband Linzgau, Annika Müller, FSJ‘lerin, Sabine Diener, Ehrenamtliche im Leitungsteam sowie Norbert Sieveking, Ehrenamtlicher im Leitungsteam und Tafelfahrer. | Bild: Caritasverband Linzgau