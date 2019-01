Die Nachricht platzte mitten ins Weihnachtsgeschäft: Das Überlinger Parkhaus „Post“ in der Mühlenstraße wird ab Montag, 7. Januar generalsaniert und deshalb bis Ostern komplett gesperrt. Das teilte Norbert Schültke, Geschäftsführer der Betreibergesellschaft Stadtwerke Überlingen (SWÜ), in der letzten Sitzung des Jahres dem Gemeinderat mit.

Während das Gremium die Botschaft recht gelassen aufnahm, kommt sie für die Überlinger Händler einer Schreckensnachricht gleich: "Das ist eine sehr ernste Situation für den Einzelhandel. Die Parkplätze sind für uns lebensnotwendig", sagt Klaus Munding, Geschäftsführer des gleichnamigen Modehauses und stellvertretender Vorsitzender des Wirtschaftsverbunds Überlingen (WVÜ). Er wurde wie viele seiner Kollegen kurz vor Weihnachten von der bevorstehenden Parkhaussperrung vollkommen überrascht. "Ich habe auch aus dem SÜDKURIER davon erfahren", sagt Munding. Eine Information oder gar Absprache der Stadtverwaltung mit dem SWÜ habe es nicht gegeben.

Durch die Sperrung der Post-Garage fallen auf einen Schlag 152 Stellplätze weg. Klaus Munding habe deshalb das Gespräch mit dem Wirtschaftsförderer der Stadt, Stefan Schneider, gesucht, und darauf gedrängt, dass die Stadt eine Ausgleichsfläche zur Verfügung stellt. Ein provisorischer Parkplatz für die Zeit der Parkhaussperrung ist derzeit aber nicht geplant, wie Oberbürgermeister Jan Zeitler auf SÜDKURIER-Nachfrage mitteilt.

Das Gelände der alten Straßenmeisterei in der Nußdorfer Straße, das FDP-Stadtrat Reinhard Weigelt ins Spiel gebracht hatte, könne leider nicht als Ausweichparkplatz genutzt werden, da die Fläche "als Baustelleneinrichtungs- und Lagerstelle für den Landungsplatz fungiert und zu Teilen noch geräumt werden muss", so Zeitler.

Hier gibt es Parkmöglichkeiten im Überlinger Stadtgebiet. | Bild: Ellen Knopp

Die Stadt verweist auf die anderen Parkplätze im Stadtgebiet. Laut detaillierter Auflistung gibt es auch ohne Parkhaus "Post" knapp 2000 öffentliche Stellplätze in Überlingen (Auswahl in der Grafik oben). Sowohl die Stadt als auch die SWÜ verweisen während der Sanierungsarbeiten auf den Park-and-Ride-Parkplatz am Krankenhaus und vor allem auf die beiden anderen Parkhäuser "Stadtmitte" (373 Stellplätze) und "West" (299).

Nach wie vor keine Zahlen zur Auslastung

Doch reichen die Plätze in den verbleibenden Parkhäusern aus, um die durch die Sperrung der Post-Garage entstehende Nachfrage zu decken? Trotz mehrfacher Forderung des Gemeinderats nach den Auslastungszahlen der Parkhäuser, haben die SWÜ diese bislang nicht öffentlich bekanntgegeben. Auch auf jetzige Nachfrage des SÜDKURIER wiegelt SWÜ-Geschäftsführer Norbert Schülke ab: "Die Auslastung der Parkhäuser wird erst nach Vorstellung im Gemeinderat veröffentlicht. Dazu möchten wir heute noch nichts sagen."

Immerhin dem Stadtwerk-Aufsichtsrat wurden die Zahlen mittlerweile vorgelegt. Auch OBZeitler kennt die Auslastung und kommt zu einer eindeutigen Einschätzung: "Ich kann Ihnen versichern, dass auch mit der Sperrung des Parkhauses 'Post' ausreichend Stellplätze zur Verfügung stehen werden, insbesondere in der Nebensaison."

Im Zuge der Sanierung des Parkhauses "Post" soll auch der Ein- und Ausfahrtsbereich großzügiger gestaltet werden. | Bild: Hilser, Stefan

Damit auch in der Hauptsaison, wenn wieder tausende Touristen in die Stadt strömen, ausreichend Parkplätze zur Verfügung stehen, werden die Arbeiten am Parkhaus "Post" von Ostern bis Ende September pausieren. Die Garage ist in dieser Zeit über eine provisorische Ein- und Ausfahrt zugänglich. „Im Interesse der Überlinger und ihrer Gäste haben wir uns entschlossen, die Sanierungsarbeiten im Frühjahr und Sommer zu unterbrechen“, erklärt SWÜ-Geschäftsführer Norbert Schültke. „Das verlängert und verteuert zwar insgesamt den Bau, entlastet aber die anderen Parkhäuser – und mehr Menschen finden zur Tourismussaison einen Parkplatz in der Innenstadt.“

Für Klaus Munding macht das die Situation nicht besser – vor allem, weil das Parkhaus "Post" ab Herbst bis in den Advent für weitere Arbeiten teilweise erneut gesperrt wird. Für ihn sei nicht nachvollziehbar, warum die Stadtwerke nicht in mehr Personal investieren, um die Sanierung möglichst schnell abzuschließen, sagt Munding. "Wenn die Logistik einmal nicht stimmt, verärgern wir ganz viele Kunden."