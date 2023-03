Immer wieder ist es ein emotionales Thema: Während die einen ungehemmt feiern und trinken möchten, was teils mit Lärm verbunden ist, wollen andere ihre Ruhe haben und schlafen. Damit der Lärm nicht ausartet, gibt es Verordnungen der Sperrzeit. Diese wollte die Gemeindeverwaltung jetzt um zwei Stunden verkürzen. Doch der Gemeinderat zog nicht ganz mit.

Wie Hauptamtsleiter Christoph Huber erläuterte, wurde die Rechtsverordnung über die Sperrzeiten in öffentlichen Gaststätten zuletzt Ende 2001 aktualisiert. Er schlug vor, diese an das geänderte Ausgehverhalten anzupassen. Die Bewirtung im Freien müsse nach der derzeitigen Regelung von Sonntag bis Donnerstag um 23 Uhr und in den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag jeweils um Mitternacht enden. „Besonders in den Sommermonaten bei lauen Sommerabenden würden viele Gäste unserer Gastronomen gerne länger im Außenbereich sitzen bleiben“, sagte Huber. Auch um die Gastronomie zu unterstützen, sei eine Verkürzung der Sperrzeiten um zwei Stunden sinnvoll. Die Grenzwerte zum Schutz gegen Lärm seien unabhängig von der Sperrzeitregelungen einzuhalten, sagte er.

Emotionsgeladen reagierte Clemens Beirer (CDU), der auf das Ruhebedürfnis der Bürger hinwies. „Ich sehe das ganz anders. Die bisherige Regelung sollte so bleiben“, sagte er. Beirer erwähnte immer wieder auftretende Beschwerden wegen zu lauter Musik: Die Lärmbelästigung sei schon jetzt grenzwertig, Ruhe trete ohnehin erst eine Stunde später ein als vorgesehen. Unterstützung erhielt er von Elisabeth Lohrer (CDU): „Wir können nicht alles wollen“, sagte sie mit Hinweis auf den Erholungsort Sipplingen.

Schließlich einigte sich das Gremium auf einen von Thomas Biller (FW) vorgeschlagenen Kompromiss, nachdem es mehrheitlich die bisherige Lösung abgelehnt hatte. Die Sperrzeit bei einer Bewirtung im Freien beginnt sonntags bis donnerstags wie bisher um 23 Uhr. In den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag sowie auf einen Feiertag beginnt sie jeweils um 1 Uhr, sprich die Sperrzeit wird um eine Stunde verkürzt. Sie endet um 6 Uhr.