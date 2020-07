Der Gemeinderat vergab in öffentlicher Sitzung den Auftrag für eine neue Möblierung der Büroräumlichkeiten an die Firma Bihler aus Ravensburg zum Angebotspreis von brutto 78 519,24 Euro. Nach Darstellung von Florian Pfitscher, stellvertretender Fachbereichsleiter Zentrale Verwaltung, fand die Submission für die Rathausmöbel am 23. Juni statt.

Von den eingegangenen vier Angeboten konnten zwei gewertet werden, das wirtschaftlichste Angebot lag bei 80 549,91 Euro. Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent seit 1. Juli sind das brutto 78 519,24 Euro.

Fraktionsvertreter sichten alte Möbel

In der Sitzung zuvor hatten sich die Bürgervertreter gewünscht, dass vor Vergabebeschluss unter anderem zuerst das noch vorhandene alte und bereits abgeschriebene Mobiliar nicht nur von der Verwaltung, sondern auch von jeweils zwei Vertretern der Gemeinderatsfraktionen gesichtet werden soll, um den Bedarf für eine neue Möblierung besser einschätzen zu können.

Sipplingen Gemeinderat sieht sich schlecht informiert und will mehr Infos über neue Rathausmöbel Das könnte Sie auch interessieren

Kritisiert worden war mangelnde Information seitens der Verwaltung. Der Termin fand laut Bürgermeister Oliver Gortat inzwischen am 1. Juli statt. Man habe sich darauf geeinigt, eine komplette neue Büromöblierung mit einheitlichen Möbeln, die auch den ergonomischen Gesundheitsanforderungen der einzelnen Mitarbeiter gerecht werden, zu beschaffen. Der Gemeinderat folgte dieser Empfehlung jetzt.