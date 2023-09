Um Schloss Salem findet kommende Woche die 20. Home and Garden statt. Der SÜDKURIER hat zusammengetragen, was Besucher zu der Lifestyle- und Gartenausstellung interessieren könnte. Außerdem werden unter den Lesern Eintrittskarten, Gin und Schreibblöcke verlost.

Was bietet die Home and Garden?

Die Home and Garden öffnet von Donnerstag bis Sonntag, 7. bis 10. September, ihre Pforten. Veranstaltungsort ist der Salemer Schlosspark. Schlossverwalterin Birgit Rückert erklärt: „Im Jahreskalender der Veranstaltungen in Schloss Salem ist die Home and Garden fest verankert.“ Die Ausstellung habe inzwischen eine große Fangemeinde. Ihr zufolge kommen die Besucher nicht nur aus der Bodenseeregion, sondern auch aus Österreich, der Schweiz und aus Liechtenstein.

Geboten werden unter anderem Einrichtungsideen für drinnen und draußen, Gartenutensilien, Pflanzen, Accessoires, Dekorationen, Kulinarisches, Mode und Schmuck. Zum runden Geburtstag wurde die Anzahl der Aussteller erhöht. 2022 waren es rund 100 Anbieter. Dieses Jahr werden mehr als 110 Aussteller aus Deutschland, Österreich der Schweiz, Italien und den Niederlanden erwartet, heißt es in einer Mitteilung. Die Manufakturen, die auf dem Schlossgelände ansässig sind, zeigen ebenfalls ihre Arbeiten – etwa die Kunstschmiede.

Schmückendes für den heimischen Garten vor den malerischen Fassaden von Schloss Salem und Münster. Das Foto entstand bei der 19. Auflage im vergangenen Jahr. | Bild: Sylvia Floetemeyer

Gibt es zur 20. Auflage etwas Besonderes?

Zur 20. Auflage der Home and Garden ist der sogenannte Photobus „Constanze“ am Donnerstag und Freitag dabei. Es handelt sich laut Mitteilung um einen umgebauten VW T2 Westfalia Camper, der als Fotostudio dient. Das 1969 in Deutschland gebaute Fahrzeug kehrte 2014 aus den USA nach Deutschland zurück und wurde restauriert. Laut Mitteilung können sich die Besucher im Photobus mit Requisiten für ein Erinnerungsfoto in Pose bringen und dieses mit nach Hause nehmen. „Constanze“ stammt von einem Anbieter aus Friedrichshafen.

Bodenseekreis Wo die Reichen leben: So viel verdienen die Menschen im Bodenseekreis Das könnte Sie auch interessieren

Was beinhaltet das Begleitprogramm?

Zusätzlich zu den Ständen unter den weißen Pagodenzelten gibt es ein Begleitprogramm mit Vorführungen, Verkostungen und Pflanzentipps sowie musikalische Unterhaltung. Zudem sind verschiedene Cateringstationen auf dem Gelände zu finden. Ergänzt wird das Begleitprogramm durch Schlossführungen. Sie werden täglich, halbstündig von 11 bis 16.30 Uhr angeboten und bieten einen Einblick das Salemer Klosterleben und die Residenz der Äbte. Das Feuerwehrmuseum und das Brennereimuseum als auch die Alte Schmiede und der Marstall sind zugänglich, teilt der Veranstalter weiter mit.

Verlosung von Eintrittskarten und Gin Der SÜDKURIER verlost zehnmal zwei Eintrittskarten zur Home and Garden. Außerdem erhalten die zehn Gewinner jeweils eine Tüte mit Gin (Probiergröße) von der Brennerei Senft aus Rickenbach und einem Block mit Lesezeichen von den Staatlichen Schlösser und Gärten. Bei dem Gin handelt es sich um eine limitierte Edition zur Home and Garden. Er trägt den Namen Sin, gebildet aus den Worten Salem und Gin. Das Mitmachen bei der Verlosung ist ganz einfach: Wählen Sie bitte die Telefonnummer 01379 37050045, das Stichwort „Garten“ sowie Namen, Adresse und Telefonnummer. Die Gewinnhotline ist geöffnet von Freitag bis Sonntag, 1. bis 3. September. Die Eintrittskarten müssen zu den Geschäftszeiten in der SÜDKURIER-Lokalredaktion, Mühlenstraße 6, in Überlingen abgeholt werden. Die Tüten gibt es am Senft-Stand auf der Home and Garden. Bitte zu beidem den Ausweis mitbringen. Ein Anruf aus dem Festnetz der Telekom bei der Gewinnhotline kostet 50 Cent. Die Gewinner werden telefonisch informiert.

Wie sind die Öffnungszeiten und was kostet der Eintritt?

Die Home and Garden ist von Donnerstag bis Samstag, 7. bis 9. September, je von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 10. September, von 10.30 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 14 Euro für Erwachsene, inklusive Führung durch das Schloss 16 Euro. Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre haben in Begleitung Erwachsener kostenlosen Eintritt. Onlinetickets können unter www.homeandgarden-net.de/salem-impressionen abgerufen werden. Um Wartezeiten zu reduzieren, bittet der Veranstalter, den Ticketkauf vorab zu erledigen.

Wo können die Besucher parken?

Ausreichender Parkraum ist in der Nähe zur Schlossanlage vorhanden. Das Parken ist im Eintrittspreis inbegriffen. Die Parkplätze sind vor Ort ausgewiesen. Ferner wird empfohlen, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Beispielsweise den Erlebnisbus von Schloss Salem zum Bahnhof Salem im Ortsteil Mimmenhausen.

Schlossverwalterin Birgit Rückert zeigt 2022 ein historisches Wasserrohr und illustriert damit die nachhaltige Bewässerungswirtschaft der Zisterzienser, die Salem im 12. Jahrhundert gründeten. | Bild: Sylvia Floetemeyer

Dürfen Hunde mit auf das Gelände?

Hunde sind auf der Home and Garden erlaubt. „Allerdings bitten wir darum, die Hunde auf dem gesamten Gelände anzuleinen“, schreibt der Veranstalter auf seiner Internetseite.