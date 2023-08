Es gibt jeden Tag etwas Neues, keine Routine. Für Birgit Rückert, die Leiterin der Salemer Schlossverwaltung, ist kein Tag wie der andere. Aufgewachsen ist sie in der Nähe von Regensburg, hat in Tübingen Archäologie studiert und dort auch promoviert. An den Bodensee sei sie dann eher durch Zufall gekommen, sagt sie. 2003 trat sie die Stelle als Chefin der Salemer Kultur & Freizeit GmbH an. Inzwischen ist sie Leiterin der Schlossverwaltung Salem und darüber hinaus sowohl für das Fürstenhäusle und Neue Schloss Meersburg als auch für die Ruine Hohentwiel zuständig. „Das Besondere an Salem ist, dass es so ein geschichtsträchtiger Ort ist, vom Mittelalter bis heute“, beschreibt sie im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Die Serie Die SÜDKURIER-Redaktion Überlingen war gemeinsam zu Besuch auf Schloss Salem. Wir haben die Menschen besucht, die dort arbeiten. In unserer Sommerserie erzählen sie, was das Besondere an ihrer Arbeit ist.

Abwechslung auf Schloss und Kloster Salem

Ihr Aufgabenfeld ist vielfältig. „Wir haben hier ein lebendiges Ensemble: Schule, Weingut, Handwerk und Museum. Das muss gut koordiniert werden“, sagt Rückert. Besonderen Spaß mache ihr die Konzipierung des jährlichen Besucherprogramms und neuer Ausstellungen. Dabei sei es ihr ein besonderes Anliegen, mit Mythen und Falschinformationen über das Mittelalter aufzuräumen: „Da gibt es oft merkwürdige Ansichten. Gerade mit Blick auf das Leben im Kloster muss man einiges geraderücken.“

Mit Sting und Shaggy im Kaisersaal

Führungen gibt die Schlossverwalterin, die seit rund 20 Jahren für Schloss Salem arbeitet, nur noch selten. Eine Sonderführung ist Birgit Rückert in besonderer Erinnerung geblieben: „Da habe ich Sting und Shaggy nach ihrem Konzert durch den Kaisersaal geführt.“

Ohnehin sei der Kaisersaal eine ihrer Lieblingsstationen auf Führungen durch Kloster und Schloss. „Diesen Prunk erwarten die Leute nicht.“ Auch für sie sei jeder Gang im Schloss eine Entdeckungsreise: „Man findet immer noch etwas Neues. Hier steckt so viel in den Räumen.“ Einer ihrer persönlichen Lieblingsorte sei der Hofgarten, hier könne auch sie kurze Momente der Entspannung finden. Kann irgendetwas diesen Arbeitsplatz noch übertrumpfen? Rückert schmunzelt. „Eigentlich nicht, vielleicht eine eigene Burg in Südtirol.“