von Martin Wolters

Schon von Weitem war der Unterschied zum herkömmlichen Dämmerflohmarktgeschehen auszumachen. An Stelle der sonst üblichen tausend Besucher herrschte beinahe gähnende Leere rund um das Bauhofgelände. Ein Schild wies auf das pandemiebedingt abgesagte Flohmarktevent der Stettener Narrengemeinschaft Hasle Maale hin.

Stetten Narrengemeinschaft Hasle-Maale serviert Innereien und Dorftratsch Das könnte Sie auch interessieren

Allerdings wehte dem aufmerksamen Gast trotzdem ein bestechend leckerer Geruch nach Gegrilltem entgegen. Vorbestellte 100 handgesteckte Fleischspieße und über 90 Hähnchenhälften konnten die Narren unter ihrem selbst gezimmerten Corona-Schutz-Tresen verkaufen. Ihr Alternativ-Bewirtungskonzept ist offensichtlich aufgegangen. Dennoch verbleiben unterm Strich entgangene Einnahmen von rund 1500 Euro. Das hindert die närrischen Waldgeister und Bauern um ihre Symbolfigur Haslemann nicht daran, von dem wenig Verdienten, noch etwas abzugeben. „Einen Teil des Eingenommen wollen wir der Feuerwehrjugend zu Gute kommen lassen“, unterstrich Zunftmeister Markus Greinwald. Das sei als kleiner Dank gedacht für die Hilfe der jungen Feuerwehrler beim jährlichen Flohmarktgeschehen.

Vorschriftsmäßig mit Mund-Nasen-Maske reicht Zunftmeister Markus Greinwald das Gegrillte an Jürgen Kammerer aus Stetten. | Bild: Martina Wolters

Mit dem Ablauf des diesmal ersten Dämmergrillens war der Zunftchef höchst zufrieden. „Die Leute sind alle sehr diszipliniert“, lobte er. Schon vorab bei den Bestellungen seien die vorgegebenen Anrufzeiten strikt eingehalten worden. Auch beim Abholen der frisch zubereiteten Ware selbst hielten sich die Käufer aus Stetten, Meersburg, Hagnau und Neufrach an die ihnen gesetzten Zeiten. Für Karin Greinwald und Alexander Cerny am Grill war es eine Herausforderung, das Fleisch auf den festgesetzten Zeitpunkt genau fertig zu haben. Zwar waren die beiden wie die übrigen 14 Helfer froh, überhaupt zum Einsatz zu kommen.

Fasnacht Ohne sie geht nichts: Diese drei Frauen zeigen, dass Fasnacht keine Männerdomäne ist Das könnte Sie auch interessieren

Das Akkordgrillen zu echten Flohmarktzeiten gehe ihnen dennoch ab. Es fehle die Atmosphäre mit fröhlich kruschtelnden Schnäppchenjägern, Musik und die Schlangen vor den Getränke-und Essensausgaben. In den vergangenen Jahren hätten sie so viele Spieße grillen müssen, dass sie quasi „Sonnenbrand von der Gluthitze auf den Oberschenkeln hatten,“ wie sich Vizezunftmeister Alexander Cerny lachend erinnerte. Vorsichtig optimistisch hoffen die Stettener Hasle Maale auf die kommende Dämmer-Flohmarktausgabe 2021. Als nächster Termin steht aber der Martini-Umzug am 11.11 um 18 Uhr mit Aufführen der Legende vom Haslemann an.