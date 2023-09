Meersburg – Freunde des edlen Rebensaftes aufgepasst! Am kommenden Wochenende, 8. bis 10. September, geht das Bodensee-Weinfest inmitten der malerischen historischen Altstadt über die Bühne. Veranstaltet wird das älteste Weinfest am Bodensee von der Stadt Meersburg in Zusammenarbeit mit Weinbaubetrieben des Anbaugebiets Baden, Bereich Bodensee. Dass es zum 47. Mal ausgerichtet werden kann, ist Bürgermeister Robert Scherer zufolge neben den Hauptakteuren auch Verdienst der vielen freiwilligen und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. „Ihnen gilt mein besonderer Dank“, sagt er. Das „47. Weinfestglas“ dient als Eintritt für die drei Festtage und kann für 5 Euro an den Eintrittskassen erworben werden. In der Vergangenheit fanden stets zahlreiche Gäste den Weg zum Schlossplatz, um sich von den edlen Tröpfchen verzaubern zu lassen und somit einige weinselige Stunden in geselliger Runde zu verbringen.

Die Eröffnung am Freitag, 8. September, 17 Uhr, nimmt Bürgermeister Scherer nach dem Einzug der Weinhoheiten, der Trachtengruppe Meersburg, dem Fanfarenzug und der Knabenmusik Meersburg vor. Erstmals wird anschließend die zuvor frisch gewählte neue Bodensee Weinprinzessin auf der Bühne gekrönt. Später sorgen die Stadtkapelle Meersburg und die Gruppe „Zeebrass“ auf dem Schlossplatz sowie die „Shadoogies“ in der Vorburggasse für die musikalische Unterhaltung.

Während des Festes können die verschiedensten Weine mehrerer Weingüter verkostet werden: Staatsweingut Meersburg, Winzerverein Meersburg, Winzerverein Hagnau, Spitalkellerei Konstanz, Weingut Peter Krause aus Meersburg, Weingut Röhrenbach aus Immenstaad, Weingut Bernhard aus Daisendorf, Weingut Dilger aus Bermatingen, Weingut Geiger aus Riedetsweiler und Reblandhof Siebenhaller aus Kippenhausen. Natürlich sind auch eine Reihe an antialkoholischen Getränken zu haben. Für die nötige Grundlage im Magen sorgen diverse kleine Speisen, die mit dem edelsten aller Getränke harmonisieren.

Am Samstag und Sonntag, 9. und 10. September, beginnt das Fest um 11 Uhr. Das traditionelle Konzert der Knabenmusik Meersburg zum Weinfestfrühschoppen am Sonntag ist wieder ein Höhepunkt des Festes. Für die jüngsten Gäste bietet der Familientreff am Sonntag auf dem Glatten Stein ein abwechslungsreiches Programm an.