von Lorna Komm

Funkelnde Gläser, blitzendes Besteck und kunstvoll gefaltete Servietten: Zu den besonderen Speisen an den Weihnachtstagen gehört auch ein festlich gedeckter Tisch. „Auf einer klassisch festlich gedeckten Tafel liegt eine weiße Tischdecke“, sagt Kristina Auer. Sie betreibt zusammen mit ihrem Mann Robert das Hotel „3 Stuben“ und das „Steak & Wine“ Restaurant in Meersburg. Die Fachfrau gibt weitere Hinweise, wie die Tischdecke beschaffen sein sollte: Das Tuch sollte von einer guten und festen Qualität und selbstverständlich gebügelt sein. An jeder Seite des Tisches sollte die Decke ungefähr 30 bis 40 Zentimeter hinunterfallen. „Unter der Tischdecke sollte zur Dämmung der Geräusche und für die Rutschfestigkeit eine Unterdecke zum Beispiel ein Leintuch oder eine Moltondecke liegen“, sagt die Hotelfachfrau und verrät einen Trick aus der Gastronomie.

Menüfolge bedenken

Um den Tisch professionell einzudecken, müssen Menüfolge und passende Getränke im Vorfeld bedacht werden. Danach werden die Suppenlöffel, das Dessertbesteck oder die Fischmesser mit eingedeckt. Bei mehreren Gängen liegt das Vorspeisenbesteck außen und entsprechend der Speiseabfolge die anderen Besteckteile nach innen bis zum Hauptgang direkt am Tellerrand. Das Besteck für die Nachspeise liegt waagerecht oberhalb des Tellers. „Wer nicht ausreichend Besteck hat, deckt eben einfach ein, was zur Verfügung steht“, sagt Kristina Auer. „Der Gast sieht, wenn der Gastgeber sich Mühe gegeben hat.“

Kristina Auer zeigt im hauseigenem Steak&Wine Restaurant, des Hotels „3 Stuben“, dass ein gedeckter Tisch auch mit geringem Aufwand eine festliche Atmosphäre vermitteln kann. | Bild: Lorna Komm (lko)

Insbesondere im privaten Rahmen erwarte keiner, dass der Gastgeber eine gastronomische Vollausstattung besitzt. Gleiches gelte für die Weingläser. Würden mehrere Weißweine zu den Gängen angeboten, könne man sie kurz ausschwenken oder im privaten Rahmen ein Glas auch für verschiedene Weine nutzen, antwortet sie auf die Frage, was man machen solle, wenn nicht genügend Gläser vorhanden sind. Sie betont aber: „Für Rot- und Weißwein braucht jeder Wein sein eigenes Glas“, sie seien schon der Form nach unterschiedlich. Die Gläser werden ebenfalls von außen nach innen eingedeckt. Das Wasserglas kommt nach außen, es folgen Weißwein- und Rotweingläser, wobei letzteres oberhalb des Hauptgangmessers platziert wird. „Aus optischen Gründen und wegen der Symmetrie werden alle Plätze gleich eingedeckt“, erklärt die Fachfrau.

Auch für Kinder Stoffservietten

Und die Kinder? „Kinder sollen an die Esskultur herangeführt werden und früh die Gelegenheit haben zu lernen, wie zum Beispiel mit einer Stoffserviette umgegangen wird“, sagt sie. Ihre Empfehlung sind einfarbige, gestärkte Stoffservietten passend zur Farbe der Tischdecke. Faltanleitungen finden sich im Internet.

Selbst ohne Tischdecke wirkt die schlichte Variante für ein Essen mit einem Gang festlich, wenn Brotteller, Wasser- und Weinglas durch Symmetrie richtig platziert sind und das Licht stimmt. | Bild: Lorna Komm (lko)

Im Gegensatz zur Gastronomie, in der mit Wasserflaschen gearbeitet wird, bevorzugt Kristina Auer Zuhause Wasserkaraffen oder einen Dekantierer für den Rotwein. Menagen – also Gestelle für Salz- und Pfefferstreuer, eventuell auch Essig und Öl – sollten bei einer längeren Tafel in ausreichender Zahl für jeden Gast zu erreichen sein. Ungeübte sollten für das Herrichten einer größeren Tafel eine gute Stunde einplanen. Extragläser, Kaffeetassen und alles, was noch benötigt wird, sollte auf einem Beistelltisch in Griffnähe zurechtgestellt werden.

Tipps zur Dekoration

Dekoration ist Geschmackssache. „Von klassisch schlicht bis pompös und überladen ist alles möglich“, sagt Auer. „Zu beachten ist aber, dass man die Person gegenüber noch erkennen kann“, erklärt sie und rät bei der Kerzenwahl eher zu Teelichtern oder einfachen Kerzenständern statt zu mehrarmigen Leuchtern. Wichtig sei auch, ob Tellergerichte serviert werden oder Platz für Braten oder Brotkorb freigehalten werden muss. So könne auf dekorative flache Papiersternen notfalls auch eine Schüssel gestellt werden. Weitere schöne Ideen seien Menü- und oder Platzkarten. Ein Brotteller mit Buttermesser sorge für einen professionellen Eindruck. „Insgesamt ist auf ein stimmiges Gesamtbild und eine einheitliche Farblinie zu achten, damit Auge und Seele zur Ruhe kommen. Zu viel Buntes ist ablenkend“, sagt Auer.

